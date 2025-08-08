Magelang Regency VERIFICACIÓN Gobierno de los datos de la pobreza al involucrar ASN

Magelang (Antara) – El gobierno de la regencia de Magelang verifica inmediatamente en 2025 datos de pobreza (VDK) al involucrar el dispositivo civil del estado (ASN).

El regente de Magelang, Grengseng Pamuji, en Magelang dijo el viernes que el VDK con el ASN fue realizado por primera vez por el gobierno de Magelang Regency, incluso el único en Java Central.

«Debido a que somos conscientes de que necesitamos datos fácticos y queremos hacer burocracia. El nivel está ahí, el proceso está ahí y está bien consolidado», dijo.

Él enfatizó, es una tarea adicional para que ASN en el gobierno de Magelang Regency vaya directamente a VDK, individualmente o en grupos en un lugar designado, que debe basarse en la sinceridad sin coerción.

Según él, el gobierno de Magelang Regency ahora necesita datos de pobreza verdaderamente válidos y precisos para determinar la dirección de la política al tomar decisiones, es decir, mejorar el bienestar de la comunidad. Uno de ellos es un programa inhabitable para Woonhulp (RTLH).

Espera que cada ayuda para la comunidad esté de acuerdo con las condiciones en términos reales o en otras palabras a la meta.

«Hoy todas las aldeas presentan RTLH, continúan verificando y válido cómo, la verificación de los datos de la pobreza es muy importante», dijo.

Dijo que la presentación de RTLH todavía se basa en propuestas hasta ahora y no se basa en datos y verificación precisos. Debido a estos datos de pobreza, el gobierno puede saber cuánto RTLH debe construirse, de modo que es responsabilidad del gobierno regional.

Tareas adicionales para ASN en la regencia del gobierno de Magelang En la verificación de los datos de la pobreza, también se disputará en forma de video al verificar los datos al público.

Leer también: Babinsa-Bhabinkamtibmas Quays en Java Central La punta de lanza de eliminar la pobreza