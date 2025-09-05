Magelang llovió una ayuda total de RP. 251 millones

MAGELANG (Antara) – Regente Van Magelang Grengseng Pamuji entregó ayuda de la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas) de Magelang Regency a cientos de destinatarios en el Salón de Merapi de la oficina de Magelang.

Grengseng Pamuji en Magelang, Java Central, el jueves, expresó su aprecio por las Baznas de Magelang Regency por el trabajo duro, la paciencia y la dedicación en la gestión de los fondos de Zakat, Infaq y ALMS de una manera confiable y profesional.

Dijo que en el programa de asistencia basado en la propuesta era una forma de innovación que debería apreciarse porque la sala de participación directa de la comunidad había ofrecido transferir sus necesidades.

Posteriormente, las utilidades que hoy difunden el espíritu de cooperación y preocupación mutua que es la característica de la comunidad de Magelang.

«Creemos que Zakat no es solo obligaciones religiosas, sino también instrumentos para el desarrollo social que pueden reducir la brecha y mejorar bien», dijo.

Es por eso que espera que esta ayuda no solo sea una solución a corto plazo, sino que también se convertirá en un más ligero de entusiasmo para aumentar, independientes y empoderamiento.

«Para los beneficiarios, aconsejo esta ayuda, hágalo como una primera capital para mejorar las condiciones de vida y no dudar en seguir soñando e intentando», dijo.

El Regencia del Gobierno de Magelang se compromete a continuar apoyando programas para el empoderamiento comunitario que sinergia con instituciones religiosas y sociales como los Baznas.

«Queremos construir un ecosistema que se fortalezca entre sí, donde cada ciudadano tiene la misma oportunidad de crecer y desarrollarse. Retengamos el espíritu de solidaridad. No dejes que la diferencia sea una barrera, pero haz que sea un poder para llenarse entre sí», dijo.

El presidente de los Baznas de Regency Magelang, M. Kholid As’adi, dijo en su informe, del 1 de enero al 31 de agosto de 2025, la colección de Zakat, Infaq y Alms) había alcanzado Rp6.6 mil millones con un objetivo de Rp 9 mil millones hasta el final del año.

La ayuda de los Baznas de Regency Magelang esta vez incluyó el programa educativo para 22 receptores con un total de 39,782,000 RP, deuda de salud a 18 receptores de un total de Rp 24,405,000, alojamiento de salud de hasta 6 receptores de un total de Rp 10.5 millones, asistencia de silla de ruedas en 4 –Caysia en 4 -Recensia.

Posteriormente, en el campo económico a 44 destinatarios con un total de RP 46,500,000 y asistencia a instituciones o adorar a 45 receptores con un total de RP 123,500,000.

«El número total de ayuda actual recibió 139 destinatarios con fondos usados ​​fue de Rp. 251,687,000», dijo.

