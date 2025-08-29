Magelang Entno Carnival refuerza la cooperación cultural con el medio ambiente

MAGELANG (Antara) – El Ministerio de Jóvenes, Deporte y Turismo (Discapar) de Magelang City explicó que Magelang Etno Carnival (MEC), que se celebró este año el sábado (30/8), la cooperación cultural de la ciudad local con el área fortalecida.

«MEC se llevó a cabo para animar el 80 aniversario de la República de Indonesia y se ha convertido en una agenda anual de la ciudad de Magelang. Además, este evento también fortalece la cooperación cultural con el área circundante», dijo el viernes de la ciudad de Magelang, Sarwo Imam Santoso en Magelang.

El carnaval cultural en MEC que tomó el tercer año y el tema «Gakan Magelang transportó, se dio cuenta del hechizo del archipiélago».

También esperaba que la actividad se convirtiera en un imán turístico para la ciudad de Magelang, así como en una sala de expresión de arte cruzado.

La ruta de carnaval de este año sigue siendo la misma que antes. El desfile comienza desde el área de CPM Simpang, pasa el podio en el lado este de la Plaza de la Ciudad de Magelang y termina en Adipura Tugu, la intersección del camino para el mercado Rejowinangun.

Hasta ahora, 35 cuotas se han registrado para la actividad. Consisten en OPD, BUMD, escuelas, universidades, estudios de arte y comunidades. Cada equipo contendrá ropa étnica de acuerdo con el tema propuesto, con el número de participantes entre 20 y 100 personas.

El comité también ha realizado una competencia de fotografía al involucrar a la comunidad para expandir la publicación y documentación del evento.

«El objetivo es que MEC esté bien documentado y siempre es bien conocido», dijo Imam.

Como forma de aprecio, el comité de premios Geld con el valor de Rp6 millones para el primer ganador, RP5 millones para el segundo lugar y RP4 millones para el tercer lugar. Cada contingente mostrará su mejor creatividad para el eretadio.

La directora de la ciudad de Turist Disporar Magelang, Laila Wulandari, dijo que el Ayuntamiento de Magelang también ofreció pleno apoyo a la actividad invitando a cinco jefes regionales, a saber, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung y Kebumen Regency. Se espera que su presencia además de fortalecer la sinergia entre regiones atraiga más visitas turísticas.

«Habrá un anfitrión, la promesa y los fieles que mostrarán la versión ‘mágica de la actuación de Anantassa Dragon. Estos son participantes de carnaval que ganaron dos veces seguidas durante el evento de carnaval Ethno anterior», dijo.

Para apoyar las acciones suaves del evento, la Comisión ha preparado bolsas de estacionamiento alrededor de la plaza, Jalan Kartini y otros puntos estratégicos. Al involucrar a miles de participantes y espectadores, MEC 2025 es una de las mejores fiestas culturales de la región de Kedu.