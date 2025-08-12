Magelang City Regide hace que cada capucha de una ciudad libre de un niño

MAGELANG (Antara) – El Ayuntamiento de Magelang se dedica a hacer cada rincón de los niños amigos locales que no solo son premios para la Ciudad de los Niños (KLA), sino a realizar la próxima generación de sanos, capacitados e independientes.

«No solo para ganar premios, sino también para realizar una generación posterior sana, poderosa e independiente», dijo el alcalde de Magelang Damar Prasetyono en el lanzamiento del gobierno de la ciudad de Magelang Prokompim en Magelang el martes.

Dijo que esto estaba relacionado con el desempeño local del precio del KLA en la categoría Nindya este año del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil. El premio fue presentado por el ministro de PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, al secretario regional de la ciudad de Magelang Hamzah Kholifi en el Auditorio Kh M Rashidi del Ministerio de Religión Indonesia en Yakarta, viernes (8/8).

Dijo que el precio de la cooperación del KLA, incluidos los dispositivos regionales, el mundo de los negocios, la comunidad, los medios de comunicación, en el Foro de Niños de la Ciudad de Magelang. Consistentemente supervisan las políticas y actividades amigas para los niños.

La categoría de Nindya, dijo, indica que la ciudad de Magelang ha llenado la mayor cantidad de indicadores con el cumplimiento de los derechos de los niños y protección infantil especialmente planificada, extensa y sostenible.

El secretario Hamzah Kholifi dijo que el desempeño de KLA 2025 fue el resultado del trabajo duro y la cooperación de todas las partes para garantizar los derechos de los niños en el entorno local.

«Este precio es una prueba de nuestra dedicación para hacer de Magelang una ciudad segura, cómoda y amigable para los niños. Continuaremos fortaleciendo la colaboración para que la próxima generación pueda crecer de manera óptima en esta ciudad», dijo.

El jefe interino del Ministerio de Empoderamiento, Mujeres, Protección Infantil, Control de la Población y Planificación Familiar de la Ciudad de Magelang Wawan Setiadi dijo que todavía se están enfrentando muchos desafíos, como casos de violencia para niños con la mayoría de ellos en el entorno escolar.

Además, dijo, problemas con respecto al embarazo en la primera infancia que requieren un manejo especial para los mejores intereses de los niños.

Como un paso para reforzar, dijo, el alcalde de Magelang y el vicealcalde de Magelang introdujeron un programa superior ‘niños libres’ que tienen los objetivos más importantes, la prevención de la violencia contra los niños, los casos reducidos de matrimonios de niños de niños y obstaculizando la prevención con enfoques familiares y adolescentes.

«No menos importante que este programa es el fortalecimiento del papel de las familias, las escuelas y las comunidades para apoyar óptimamente el crecimiento y el desarrollo de los niños», dijo Wawan.

