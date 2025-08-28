Magelang City City Signs Dears of the Memorando of Service Comprehension

Magelang (Antara) – El Ayuntamiento (Pemkot) de Magelang junto con el Tribunal de Distrito de Magelang (PN) firmó un memorando de comprensión sobre la mejora de los servicios públicos.

El alcalde de Magelang Damar Prasetyono en la Declaración de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang fue recibido en Magelang el miércoles, explicado a partir de esa cooperación similar previamente establecida en el acuerdo número 130.13/16/111 y el número 1280/kpn.w12.u6/hk1.3/x/2023.

«Estamos evaluando que esta colaboración nuevamente está de acuerdo con las necesidades actuales. Hay artículos que deben ajustarse, tanto agregados como reducidos, para que sea más relevante para la dinámica de los servicios públicos», dijo.

En esa ocasión, el Secretario de la Ciudad de Magelang Hamzah Kholifi, Jefe de Disdukcapil RR Sri Mulatsih, inspector regional Larsita, asistente interino del Gobierno y el Bienestar del Pueblo del Tribunal de Distrito y el Tribunal de Distrito de Magelang incluyeron.

Dijo que Addendum se convirtió en una directriz para la integración del suministro de servicios en el centro comercial Magelang City Service Service (MPP). Esto también está de acuerdo con la dedicación del Ayuntamiento para apoyar el Programa de Mejora de Gobierno del Servicio Público en Java Central.

Dijo que el objetivo principal del acuerdo facilitó al público obtener servicios públicos que fueron rápidos, fáciles, transparentes, precisos, responsables, informativos y asequibles.

«Se espera que la calidad de los servicios públicos en la ciudad de Magelang continúe aumentando», dijo.

El presidente del Tribunal de Distrito de Magelang, Oka Parama, Budita Gopa, expresó su aprecio por ser parte de la colaboración.

«Estamos agradecidos de estar involucrados en proporcionar servicios sostenibles y sinceros. Este es un tributo a nosotros. En el futuro, si existe una cooperación con otras instituciones, estamos listos para apoyar», dijo.

Fue de la opinión de que la cooperación con el gobierno de la ciudad de Magelang no solo proporcionó beneficios a los aspectos de los servicios públicos, sino también un espacio de aprendizaje en términos de relaciones públicas y entrega de información a la comunidad.

