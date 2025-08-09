Maestro de la escuela vocacional gana seis patentes otorgadas

Semarang (Antara) – Programa del Programa de Estudio de Tecnología de Ingeniería Química Industrial (TRKI) por la Escuela Vocacional de la Universidad Semarang Diponegoro (DNEP) Dr. Ir. Mohamad Endy Julianhanto, junto con el equipo de inventores, ganó con éxito seis patentes otorgadas por seis de sus obras en un semestre.

«Actualmente, yo y el equipo estamos desarrollando productos innovadores a partir de materiales naturales. El trabajo para un semestre entre enero y junio de 2025 ha ganado seis patentes», dijo Endi en un comunicado en Semarang el sábado.

La patente otorgada es un estado de patente aprobado por la Dirección General de Propiedad Intelectual (DJKI) y otorga derechos exclusivos a sus tenedores para proteger sus infecciones.

Seis trabajos que obtienen la patente otorgada, a saber, el proceso de hacer el polvo de té negro de teflavina a partir de extracción de micro golf utilizando un secador (IDS000009564).

Además, la fabricación de polvo de té verde sin cafeína por el secador de raza que se absorbe por la absorción con la ayuda de CaCl2 (IDS000010217), el método para hacer teflavina del té mediante la extracción de microcemáticas (IT000010368).

Además, el proceso de encapsionar la cadena de triglicéridos medianos en el aceite de coco virgen -use -siklodextrin (IDP00009993), el método blanco para el método de extracción de comino micro -ondas con solventes eutécticos naturales de biodocthocdhods de biodsdemdhodhods) Ids000013).

«De hecho, el número de patente IDS000007201 con el título de la invención del proceso enzimático de inactivación para la producción de té verde se prueba actualmente en la industria del té verde PPTK Pasir Sarongge y los estudios de segmentación de mercado», dijo.

Desarrollo e invención producidos por Endy, quien también es el presidente del Programa de Estudio de Tecnología de Ingeniería Química Vocacional de Indep (TRKI) en forma de desarrollo del proceso de bienvenida basado en vapor.

«» La industria del té verde en Indonesia ha implementado actualmente un proceso de destrucción con la ayuda de un barco de vapor, a saber, PT. Kabepe Chakra Bandung y PPTK Pasir Sarongge Industry (pruebas) «, dijo.

Él junto con el equipo, a saber, el Prof. DR. Dra. Eflita Yohana, Prof. Dr. Ari Yuniastuti, SPT, M. Kes, Dr. Eng Vita Paramita, ST, MM, M.Eng, Hermawan Dwi Ariyanto, ST, M.Sc, Ph.D, Dr. (Cand) Didik Ariwibowo y Dr. Indah Hartati, junto con la industria Mitra, desarrolló el producto. fino El té verde es rico en polifenoles.

Endy, quien ha publicado 74 documentos internacionales, está indexado por Scopus, reveló que el efecto saludable del té verde está en las conexiones de polifenol que contiene.

