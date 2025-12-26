Maarten Paes niega haberse unido a Persib

Yakarta (ANTARA) – El portero de la selección indonesia, Maarten Paes, ha negado los rumores sobre su salida del FC Dallas de la liga estadounidense en el mercado de fichajes de invierno.

Paes recordó a los fans que no se traguen crudas las noticias que circulan sobre su futuro.

«¡No crean todo lo que leen en las noticias! He leído muchos rumores en los últimos días y, sinceramente, no sé de dónde vienen», escribió Paes, citado por X, el viernes.

Anteriormente se informó ampliamente que Paes se acercaría a Persib Bandung después de que expirara su contrato en los Estados Unidos.

Maung Bandung también mostró interés en fichar al ex portero del FC Utrecht.