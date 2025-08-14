Luego complete el control sobre el plan de desarrollo de la aldea del Hajj en La Meca

JAKARTA (Antara) – La agencia de gestión de inversiones de Anagata Nusantara (e Indonesia) supervisa plenamente el plan de desarrollo de la aldea Hajj en La Meca, Saudita Aarabia, que es un centro de servicio y alojamiento para peregrinos y Umrah desde Indonesia.

Junto con eso, el Director Ejecutivo (CEO) y entre Indonesia Rosan Roeslani una visita de trabajo a Jeddah y La Meca, de acuerdo con la dirección del presidente de Indonesia, Pabowo Subianto.

«Dios preparado, Supervisaremos este proceso desde las primeras fases para realizar, para que los peregrinos indonesios tengan instalaciones representativas y factibles mientras realizan la adoración «, dijo Rosan como la declaración recibida en Yakarta el jueves.

Rosan dijo que la comunidad obtendrá adaptaciones buenas y cómodas en La Meca en el futuro, que puede convertirse en un centro de servicios integrado para necesidades de adoración, clínicas de salud y pautas rituales en ubicaciones estratégicas.

Durante su visita, Rosan evaluó más de 10 opciones de tierra y 3 grandes proyectos en La Meca, que se convirtieron en un posible candidato para la construcción del Hajj -Dorp, diseñado que incluye instalaciones de alojamiento, centros de servicio de peregrinos, clínicas de salud y salas de reuniones para adorar.

«Se espera que este paso aumente la comodidad, la seguridad y la eficiencia para millones de peregrinos indonesios y Umrah Indonesia», dijo Rosan.

En esta ocasión, Rosan también celebró una reunión con la autoridad del reino de Saudi Aarabia, incluido Comisión real para la ciudad de Makkah y los sitios sagrados (RCMC) Esto está autorizado en la planificación, el desarrollo y la mejora de las instalaciones de servicio en La Meca y la Tierra Santa.

Junto con la Agencia de Organización de Hajj de Indonesia (BP Haji), Rosan también celebró una reunión con el Ministerio de Hajj y Umrah, así como con el Ministerio de Inversión de Arabia Saudita.

«No solo nos centramos en la distancia a la gran mezquita, sino que también prestamos atención a los aspectos de la comodidad, la seguridad y la viabilidad de las instalaciones para los peregrinos. Nuestro objetivo es garantizar que se cumplan todos los elementos, comenzando con los aspectos técnicos, la legalidad, la sostenibilidad de la gestión», dijo Rosan.

El Gobierno Aarabic saudí ha anunciado recientemente una política que revela oportunidades para entidades extranjeras, incluidas instituciones o empresas, para tener propiedad en La Meca.

La regla dará a luz a varias disposiciones avanzadas que se espera que se emitan en el futuro cercano, para que Indonesia pueda tener activos estratégicos en la Tierra Santa Legal y segura.

«Nos moveremos rápidamente para completar las fases y seguir el proceso requerido por la autoridad local. Queremos asegurarnos de que Indonesia sea uno de los primeros partidos que se beneficia de esta oportunidad», dijo Rosan.

El Proyecto de la Villa del Hajj es parte de la iniciativa del gobierno de Indonesia para fortalecer los servicios de los peregrinos y Umrah, y para fortalecer las relaciones estratégicas entre Indonesia y Saudita Aarabia.

«Esto no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de presentar una sensación de seguridad y orgullo para nuestros adoradores. Queremos que cada congregación que llega a la Tierra Santa sienta el pleno apoyo del país, incluso lejos del país de origen», dijo Rosan.

Además de ser un centro de alojamiento, la función más importante de la aldea del Hajj es un símbolo de la presencia de Indonesia en La Meca, que refleja la dedicación del estado por la comodidad y la seguridad de sus ciudadanos durante la adoración.

«Ore y el apoyo de todas las personas de Indonesia, para que este paso sea bendecido por Allah SWT, corre sin problemas y se convierte en una buena causa para todos los involucrados», dijo Rosan.

Lea también: el Ministro de Religión acompaña al Presidente a Saudi -Arabia, discutir el pueblo de Hajj