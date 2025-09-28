LPSK se esfuerza por ofrecer la protección comunitaria

PURWOKERTO (Antara) – El testigo y el Instituto de Protección de Víctimas (LPSK) confirmaron su dedicación para proteger a la comunidad, en particular en la región de Banyumas, Java central, después del aumento de los casos reportados desde el área.

Después de la socialización y la discusión «urgencia de testigos y víctimas» en Purwokerto, Banyumas Regency, el sábado por la tarde, el diputado de LPSK dijo Sri Suparyati en el período de enero a principios de septiembre de 2025, había 10 residentes de Banyumas que informaron a LPSK.

El informe consta de seis casos con respecto al lavado de dinero (TPPU) y cualquier caso de corrupción, un caso de violaciones graves de derechos humanos, casos de acciones penales de comercio (TPPO) y otros casos penales.

Cuando hubo dos nuevos informes a fines de septiembre, pero LPSK no pudo explicar el último caso.

«En principio, LPSK está abierto, por lo que todos tienen acceso a la protección en LPSK. Somos muy abiertos, podemos informar en cualquier momento», dijo.

Es por eso que alentó a todos los ciudadanos en el área a no dudar en presentar una solicitud de protección de acuerdo con las regulaciones legales.

En respuesta a las preocupaciones de la comunidad sobre garantías de seguridad, dijo que LPSK tiene una serie de programas de protección para aquellos indicados para obtener amenazas.

«El programa incluye casas seguras, escoltas inherentes (físicamente y en el contexto de los procesos legales), cambios en la identidad, la realidad y la estadía temporal», dijo.

Sin embargo, se negó a proporcionar información específica sobre el número y la ubicación de las casas seguras en Indonesia para la confidencialidad y la seguridad.

SRI dijo que LPSK utiliza el acceso a los informes, especialmente para los residentes que están bajo presión, utiliza el programa de testigos de la víctima como uno de los medios de comunicación.

Además, enfatizó el importante papel del dispositivo de la aldea como el reloj delantero para ayudar a sus ciudadanos a acceder a LPSK con el flujo de informes en capas.

En este caso, los funcionarios de la aldea pueden ayudar a informar cosas a la policía más cercana, que luego se puede enviar a LPSK.

«Si el dispositivo de la aldea es consciente de la protección de LPSK, entonces puede acomodar sus hamburguesas», dijo Sri Suparyati.

Mientras tanto, el miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Yanuar Arif Wibowo dijo que su partido tomó la iniciativa de llevar los servicios de LPSK a los residentes en sus circunscripciones, a saber, Banyumas y Regenciones de Cilacap, dados los muchos problemas que no han sido tocados por la mentoría.

«Por supuesto, LPSK está presente para dar una sensación de seguridad a las personas Banyumas y Cilacap que tienen derecho a ser protegidos», enfatizó.

Por otro lado, la Cámara de Representantes XIII también se revisa la protección de testigos y víctimas con el objetivo de proporcionar fortalecimiento de la institución, para expandir la cooperación, extender el tratamiento de los testigos y los derechos de las víctimas.

Yanuar espera que el fortalecimiento de la posición de LPSK pueda responder a las expectativas de la comunidad.