LPSK participó en la investigación sobre la muerte de los estudiantes de Unnes durante la demostración en Semarang

SEMARANG (Antara) – Instituto de Protección de Víctimas y testigos (LPSK) también investigó la tienda de la muerte de la estudiante de la Universidad Estatal de Semarang (UNNS) IKO Julianant Junior, sospechoso de muerte en un estado no natural al asistir a una manifestación en Semarang el 30 de agosto de 2025

El vicepresidente de LPSK, Wawan Fahrudin en Semarang, dijo el domingo que LPSK había llevado a cabo la coordinación y la información con varias partes, como el Dr. Hospital. Cariadi Semarang, decana de Unnes, y la familia del difunto Iko Julianhant.

Al buscar información en el Hospital Cariadi, Wawan explicó que LPSK también fue obtenido por los registros de la cámara de supervisión (CCTV) cuando la víctima Iko Julianant llegó después de que recibió ayuda.

El hospital también llevó a cabo una postmortem, ya que la víctima fue traída para obtener ayuda debido a accidentes de tráfico.

«LPSK fomenta un proceso legal que ofrece justicia a las víctimas», dijo.

Según él, LPSK está listo para ofrecer protección a testigos y familias de víctimas.

Anteriormente, un estudiante de la UNNE llamó a Iko Julianhant Junior, según los informes, murió después de asistir a una serie de manifestaciones en Semarang.

El Centro de Ayuda Legal para la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de la Derecha, Dijo que había una irregularidad en la condición de muerte de la víctima.

De la foto física de la víctima hubo moretones en la cara y el reconocimiento de las víctimas que estaban locas de ser golpeadas por los oficiales mientras trataban en el hospital.

Iko Julianhant murió después de la cirugía en el Hospital Cariadi en Semarang.

