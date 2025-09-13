Los torneos de tenis de campo son un evento de promoción del campus y encuentran talentos jóvenes de UMS

Los torneos de tenis en solitario (Antara) en el 67 cumpleaños de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) se convirtieron en un evento de promoción del campus y en busca de talentos jóvenes de UMS.

A la actividad que se realizó en Solo, Java Central, asistió no menos de 20 participantes con el apoyo de los maestros y seguidores que también alentaron.

Jefe de Interés, Talento y Exposición de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Desarrollo de la Innovación de Talento (DKPTI) UMS DRS. Suyatmin Waskito Adi, M.Sc., expresó su aprecio por todas las partes participantes.

«Queremos agradecer a los atletas, a los maestros que lo acompañan y todos los presentes para animar el 67 cumpleaños de la UMS. Este torneo no es solo para seguir el rendimiento, sino también como un lugar para la amistad y la unión», dijo Suyatmin, quien también es el 67 años aniversario y comité de deportes.

Además del torneo de tenis, UMS también ha preparado varias actividades deportivas y artísticas como parte de una serie que las de los mohos. Este año hay 13 deportes que son disputados, cuatro de los cuales son externas, incluido el tenis de campo.

Suyatmin también enfatizó que el cumpleaños animado de UMS se convirtió en un impulso para mostrar el progreso del campus, tanto a nivel nacional como internacional.

«Alhamdulillah, UMS ahora ha registrado más de 116 desempeño internacional, con el apoyo de alrededor de 40 mil estudiantes y cientos de programas de estudio, algunos de los cuales han ganado acreditación superior e internacional», agregó.

Además, espera que los participantes y la comunidad en general puedan estar más familiarizados con la existencia de UMS a través de actividades deportivas.

«Esperamos que los participantes puedan ver las instalaciones de UMS de primera mano, incluidos los editores de KH Ahmad Dahlan, el orgullo de Java Central, y participar en el espíritu del progreso de los UMS en sus respectivos entornos», dijo.

Mientras tanto, Dedi Ary Prasetya, St, M.Eng., Mientras que el maestro de ingeniería eléctrica de torneos y UMS explicó que esta vez la competencia de tenis de campo fue la tercera edición que se celebró rutinariamente en el contexto del Jubileo de UMS.

«Alhamdulillah, el torneo de este año, es el tercer torneo. Todos los años invitamos a atletas de las escuelas secundarias/profesionales en Solo Raya. El entusiasmo es bastante bueno, este año hay 20 participantes de 18 escuelas, y algunas incluso tienen la 28ª clasificación nacional», explicó.

Dedi agregó que este torneo no solo era un lugar para la competencia, sino también un medio para presentar a UMS más cerca de la comunidad y buscar semillas jóvenes en el deporte de tenis.

«Queremos acercar a UMS al público en general a través de la sucursal de tenis. Esto es como una promoción del campus, así como la búsqueda de talentos jóvenes. El año pasado hubo dos publicaciones de torneo que finalmente continuaron sus estudios en UMS», explicó.

Con respecto al premio, los ganadores recibirán dinero de entrenamiento. Campeón Gané Rp1.500,000, el segundo lugar fue RP750,000 y el tercer lugar con RP350,000.