Los sospechosos en el caso de los disturbios de demostración en el DPRD de Batang aumentan

BATANG (Antara) – La policía de Batang Resort, Central Java, dijo que en el caso de la manifestación en el edificio del Consejo Regional Regional de Batang Regency, el sospechoso ha aumentado a cinco personas.

El jefe de policía de AKBP Batang, Edi Rahmat Mulyana, en Batang dijo que la policía sospechaba que los disturbios fueron activados por provocadores que se infiltraron en la masa durante la acción solidaria de la Alianza de la Sociedad Civil de Batang a Affan Kurniawan, un administrador de taxistas en línea en línea.

«Hay algunas personas que hemos arrestado y mencionado como nuevos sospechosos. El nuevo sospechoso son las iniciales que el Sr. y Wy, los residentes de Candiereng, el distrito de Warungasem y los estudiantes con las iniciales M, y antes de un (20), residentes de Kalipucang Kulon Village y MAF», dijo.

Según él, una serie de identidades de investigadores y varias caras que se han identificado y sospechas de ser activadas se están activando sobre la base de grabaciones de video.

Del arresto, la policía encontró dos perpetradores positivos que usaron drogas.

La campaña de solidaridad de la Alianza de la Sociedad Civil de Batang para conmemorar a Affan Kurniawan comenzó a volverse pacífica, pero cambió el caos después de que varias personas sospechaban que no formaban parte de la alianza provocada.

Luego, las masas comenzaron a cubrir el edificio del DPR con piedras hasta que estalló The Guardian Post y varias salas de facción se dañaron.

El que fue acompañado por el jefe del AKP de la Unidad de Investigación Criminal, el Imam Muhtadi dijo antes del arresto de los perpetradores más nuevos, la policía había mencionado a dos sospechosos, a saber, un (20), un residente de Kalipucang Kulon Village y Maf de la aldea de Suberuk, Distrito de Escritura.

Además de cinco sospechosos, la policía había protegido a otros 31 estudiantes que eran la mayoría de los estudiantes, pero posteriormente fueron repatriados después de que fueron examinados y llamados por sus padres.

Cinco sospechosos estarán sujetos a varios artículos, a saber, el artículo 170 del Código Penal con respecto a la violencia contra las personas o bienes con la amenaza de una sentencia de prisión de cinco años, el artículo 406 del Código Penal de destrucción con la amenaza de dos años y ocho años ocho meses y ocho años y ocho años y ocho años y cuatro años.

«La aplicación de artículos en capas tiene la intención de ofrecer un efecto disuasorio. Las acciones de la anarquía que dañan a la comunidad no pueden ser toleradas. Las manifestaciones legítimas como parte de la democracia, pero deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas y no deberían ser anarquistas», dijo.