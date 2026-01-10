Los solicitantes de la UMS llegaron a 4,159 posibles estudiantes al 10 de enero de 2026

Solo (ANTARA) – La admisión de nuevos estudiantes (PMB) en la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) muestra el alto nivel de confianza del público.

Al 10 de enero de 2026, 4159 futuros estudiantes se habían registrado en el campus.

Una de las candidatas, Flora Andhin Calista, de Solo, Java Central, admitió el sábado que estaba decidida a elegir la UMS por su reputación como una de las mejores universidades privadas. Admitió que su interés por la UMS se desarrolló desde que estaba en el grado 12 de la escuela secundaria.

“Mi intención ha sido venir aquí desde el principio y he estado interesado en la UMS desde el grado 12”, dijo.

Flora tomó la ruta de la prueba basada en computadora (CBT) y logró aprobar en la primera oportunidad al superar la marca de aprobación en el Programa de estudios de negocios digitales, que fue su elección.

Eligió estudiar Negocios Digitales debido a su experiencia familiar en negocios. Según él, los conocimientos adquiridos podrán utilizarse posteriormente para seguir desarrollando el negocio de sus padres.

«Elegí Negocios Digitales porque mis padres tienen un negocio. Espero poder ayudar a desarrollar el negocio más adelante», dijo.

Actualmente, Flora sigue estudiando en MTA Surakarta. Deliberadamente tomó la prueba temprano como estrategia para aumentar sus posibilidades de aceptación, ya que el Programa de Estudios de Negocios Digitales es uno de los cursos que está atrayendo mucho interés. Además, los numerosos amigos que ya habían sido aceptados en la UMS y el descuento en los costes de desarrollo le animaron a registrarse inmediatamente.

El coordinador de admisiones de UMS PMB, Alif Rahmad Yudha Putra, S.Kom., dijo que del total de 4.159 inscritos, 1.471 futuros estudiantes habían sido validados, mientras que 580 de ellos se habían registrado.

«Las carreras favoritas siguen estando dominadas por la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología. Dentro del grupo de Humanidades Sociales, Psicología, Gestión y Negocios Digitales son las más populares», explica Alif.

Añadió que los descuentos en los costos de desarrollo y la disponibilidad de grandes cuotas fueron los principales atractivos de UMS al inicio del período de registro. En el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de febrero de 2026, los futuros estudiantes recibirán un descuento del 10 por ciento en los fondos de desarrollo.

«Además, del 8 de febrero al 7 de marzo de 2026, el descuento será del 5 por ciento. Después no habrá más deducciones», afirma.

PMB UMS actualmente abre dos rutas de selección, a saber, la tarjeta de calificaciones y la ruta CBT. Según la ruta de la boleta de calificaciones, los futuros estudiantes de la especialidad de Ciencias pueden elegir cursos de ciencias e ingeniería o ciencias sociales, mientras que los graduados de ciencias sociales solo pueden elegir cursos de ciencias sociales. La carrera de Medicina y Odontología está dirigida únicamente a graduados en ciencias exactas.

Para el proceso de presentación de informes, los resultados de la selección se darán a conocer en un plazo máximo de 14 días. Si no aprueban, los futuros estudiantes aún pueden volver a registrarse con el mismo informe eligiendo otro curso.

Mientras tanto, los futuros estudiantes pueden hacer reservas anticipadas a través de la ruta CBT para realizar el examen. Los resultados de la prueba se pueden conocer inmediatamente después del examen.

«Los futuros estudiantes reciben tres oportunidades de examen en un pago de la TCC. Si no lo aprueban, pueden realizar hasta dos pagos adicionales», concluye Alif.