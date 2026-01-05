Los servicios de Bank Jateng en 2025 lograron el título de Excelente

Semarang (ANTARA) – Bank Jateng ha logrado otro desempeño brillante en calidad de servicio. Según los resultados de la medición del Índice de Satisfacción del Cliente (IKN) 2025, Bank Jateng logró alcanzar una puntuación de 91,17 con el título «Excelente».

Esta evaluación fue realizada por Indextat Consulting, un instituto nacional independiente de investigación y consultoría que tiene amplia experiencia en medir el desempeño de la satisfacción del cliente y el comportamiento del mercado en Indonesia.

Indextat se caracteriza por contar con una metodología de investigación rigurosa y objetiva para que los resultados producidos se conviertan en un estándar de validez para las instituciones a la hora de medir la efectividad de sus servicios.

Este desempeño refleja una tendencia positiva que continúa aumentando cada año, con una puntuación registrada del 85,36 ​​por ciento en 2022, que aumenta al 88,95 por ciento en 2023 y al 89,93 por ciento en 2024.

El director ejecutivo de Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, afirmó que los resultados de la encuesta de esta institución independiente representaron un verdadero reconocimiento de los clientes por los esfuerzos de transformación de la empresa.

«Estamos muy agradecidos y agradecidos por la confianza de todos los clientes. Este puntaje de 91,17 no es solo un número, sino un reflejo de nuestro compromiso de acercarnos y brindar mejores soluciones financieras. No seremos complacientes, este resultado es en realidad un nuevo estándar para que sigamos innovando», dijo.

La evaluación de este año cubrió varios aspectos, todos los cuales llevaron a ganar un título muy satisfactorio, que incluye:

Empatía (92,55): es la puntuación más alta y muestra el cuidado genuino del personal por los clientes.

Tangible (91,94): muy buena calidad de las instalaciones físicas.

Fiabilidad (91,91): fiabilidad en el servicio.

Assurance (91.84): garantía de seguridad y competencia.

Capacidad de respuesta (90,63): velocidad del equipo y capacidad de respuesta en el campo.

Conveniencia Móvil (88,50): facilidad de transacción a través de plataformas digitales.

Con estos logros, Bank Jateng se compromete a continuar mejorando la calidad del servicio para brindar una experiencia bancaria orgullosa a todos los clientes, especialmente a la gente de Java Central.