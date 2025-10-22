Los residentes que fueron víctimas del fraude en la selección de la Academia de Policía lo denunciaron a la Policía Regional de Java Central.

Semarang (ANTARA) – Un residente de Pekalongan Regency llamado Dwi Purwanto denunció un caso de presunto fraude bajo el pretexto de seleccionar candidatos a cadetes de la Academia de Policía de Semarang (Akpol) en la Policía Regional de Java Central, con pérdidas que ascendieron a 2.650 millones de IDR.

Dwi Purwanto, quien se reunió en Semarang el miércoles, dijo que cuatro personas habían sido denunciadas en el presunto fraude en la selección de reclutamiento de la Academia de Policía, dos de las cuales eran agentes de policía que prestaban servicios en la policía de Pekalongan.

«Dos agentes de policía con las iniciales F y AUK. Las otras dos personas denunciadas son civiles», dijo.

Dijo que el caso de presunto fraude comenzó cuando recibió una oferta en diciembre de 2024 de F, quien afirmaba que podía ayudarlo a superar el proceso de selección de cadetes de la Academia de Policía.

La víctima interesada en la oferta planeó registrar a su hijo a través de la ruta ofrecida por el informe.

En la oferta, dijo Dwi, el denunciado necesitaba 3.500 millones de rupias para iniciar el proceso de selección.

Luego, la víctima hizo un depósito de 500 millones de IDR en efectivo al Reportero F y a AUK.

La víctima incluso conoció a alguien llamado Agung, que al parecer era el hermano menor de un alto funcionario de la Policía Nacional.

Luego, la víctima volvió a entregar la cantidad de dinero declarada en varias etapas hasta que el total alcanzó los 2.650 millones de IDR.

Sin embargo, el hijo de la víctima que había solicitado la selección de la Academia de Policía inmediatamente no pasó la primera fase del examen de salud.

Debido al fracaso experimentado por su hijo, la víctima posteriormente solicitó a los denunciados la devolución del dinero depositado.

«Se echan la culpa unos a otros. Hasta el momento el dinero no ha sido devuelto», afirmó.

Posteriormente, Dwi denunció el presunto fraude a la Policía Regional de Java Central, porque los encuestados no fueron de buena fe al devolver el dinero depositado.

«Esperamos que se pueda devolver el dinero, ya que se utilizará para capital empresarial», añadió Dwi.

Mientras tanto, el jefe de relaciones públicas de la policía de Java Central, comisario de policía Artanto, cuando confirmó el informe, dijo que comprobaría el informe presentado.

«Primero me pondré en contacto con Propam», dijo.

