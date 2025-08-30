Los residentes lamentan la manifestación en Purwokerto se lleva a cabo anarquistas

PURWOKERTO (Antara) – Varios residentes lamentaron las manifestaciones de varios elementos de la comunidad para el Panji Hall, Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, el sábado y se caracterizaron por acciones anarquistas realizadas por un grupo de masas.

Un residente, Yuni admitió que si se sentía realmente feliz cada vez que había una manifestación para el Panji Hall, porque su mercancía se vendía además de las ambiciones de la comunidad.

«Estoy feliz cuando hay una manifestación porque se vendió mi mercancía. Solo había muchos niños pequeños (que vinieron a la manifestación), por lo que no fue pacífico e hizo un motín, por lo que el niño pequeño», dijo el vendedor callejero del Purwokerto -Square.

Es por eso que dijo, las masas de estudiantes que transferirían pacíficamente las ambiciones finalmente no se transfirieron porque otros grupos de masas hicieron caos y dañaron varias instalaciones públicas.

Afirmó que se sorprendió de que esta vez la manifestación fuera diferente de las acciones anteriores que eran relativamente pacíficas y propicias.

«Esta vez, ¿por qué es que es? Eso es lo que es una pena», dijo Yuni.

Otro residente, Rahmat, admitió que deliberadamente vino a Purwokertoplein para ver fácilmente la manifestación que se celebró frente al salón de Panji.

Sin embargo, estaba decepcionado porque la manifestación no era tan habitual, lo que siempre estaba en paz.

«Esto es muy diferente, esto es demasiado anarquista», dijo.

Según él, la manifestación es una forma de transmitir ambiciones, pero no debería conducir a la destrucción.

«Si quieres una manifestación, sí, la que está tranquila, eso significa pacífico. Solo toma las ambiciones, no tienes que dañar el daño», dijo.

El daño que tuvo lugar durante esta promoción fue considerado un asunto muy desafortunado por los residentes. Esperan que las futuras manifestaciones puedan tener lugar pacíficamente sin tener que causar caos o anarquismo.