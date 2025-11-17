Los residentes de Sukoharjo utilizan JKN para tratar la neumonía de su hijo

Sukoharjo (ANTARA) – Residente de Ngruki, distrito de Grogol, regencia de Sukoharjo, Java Central, Tunjung Sawitri (33) aprovechó el programa del Seguro Nacional de Salud (JKN) organizado por BPJS Health para tratar la neumonía de su hijo.

El lunes, Tunjung compartió con los periodistas su experiencia con el uso de JKN cuando acompañaba a su bebé Wildan, de ocho meses, que estaba recibiendo tratamiento en el Hospital Regional Ibu Fatmawati Soekarno (RSUD) de Surakarta por neumonía.

Esto ilustra que el programa JKN continúa teniendo un impacto positivo en la comunidad en general, especialmente en términos de brindar un acceso fácil, rápido e igualitario a los servicios de atención médica.

«Al principio, mi hijo tenía fiebre normal que no mejoró durante seis días, luego lo llevé a una clínica que cooperaba con BPJS Health. El médico dijo que las plaquetas de mi hijo todavía estaban normales y bien, pero sugirió revisar el laboratorio de FKRTL debido al equipo limitado», dijo Tunjung cuando se reunió en el Hospital Regional Ibu Fatmawati Soekarno, Surakarta, el lunes.

Desafortunadamente, la condición del niño de Tunjung continúa deteriorándose. Su temperatura corporal aumentó y no disminuyó. Sintiéndose ansiosos y sin pensar, Tunjung y su esposo llevaron inmediatamente a su hijo al Hospital Ibu Fatmawati Soekarno en Surakarta. El examen reveló que Wildan tenía síntomas de neumonía.

«Mi hijo fue tratado inmediatamente allí. Después del examen, se descubrió que tenía fiebre alta y no cedía. Como necesitaba tratamiento, finalmente me pidieron que admitiera a mi hijo en el hospital para que su condición volviera a la normalidad y su temperatura corporal fuera normal», dijo Tunjung.

Tunjung admitió que su hijo había sido registrado como participante de JKN desde su nacimiento a través de la membresía en su lugar de trabajo. Dijo que el servicio recibido fue muy satisfactorio, no sólo en términos de buena atención, sino también en términos de atención rápida y no discriminatoria, sin distinción entre participantes independientes y participantes del programa JKN.

Según él, el programa JKN con todas sus ventajas le ha ayudado mucho a obtener atención sanitaria. También se mostró agradecido porque todos los gastos médicos fueron cubiertos en su totalidad por el programa JKN.

En la misma ocasión, Tunjung también compartió la experiencia de su familia, quienes también sintieron los beneficios del programa JKN. Sus padres también están registrados desde hace mucho tiempo como participantes en el programa JKN.

«Mis padres están fuera de la ciudad. Mientras estaban fuera de la ciudad y lejos de mí, mis padres comenzaron a sufrir un dolor de cabeza agudo. Al principio, sus padres pensaron que era un dolor de cabeza normal, pero después de tomar medicamentos, sus síntomas no mejoraron. Finalmente, decidieron ir a un centro de atención médica registrado», dijo.

Además, los padres de Tunjung primero deben realizar más investigaciones para determinar la causa de la enfermedad, si en realidad es el resultado de un golpe en la cabeza o si hay indicios de otra enfermedad.

«Después del examen, los padres de Tunjung fueron remitidos inmediatamente a un centro de salud avanzado para recibir tratamiento adicional. Como resultado, resultó que había un bloqueo en su cabeza. No estoy seguro de cuánto tiempo duró, pero sólo sintió la molestia después de sentir un dolor de cabeza agudo», dijo.

Al poco tiempo, un día después de su ingreso en el hospital, su familia fue inmediatamente operada. Se sintió agradecido porque no tuvo que soportar el dolor por mucho tiempo. Al final de la conversación, Tunjung añadió que los servicios que utilizan el programa JKN no requieren tarifas adicionales.

«Este programa JKN realmente nos ayuda a mí y a mi familia porque cubre los gastos médicos y de hospitalización de mi hijo. Desde el hospital, el servicio también es muy bueno y no hay costos adicionales. Y los medicamentos también están cubiertos por el programa JKN. Con suerte, el programa JKN será aún mejor y podrá ayudar a muchas personas en todos los rincones del país», dijo.