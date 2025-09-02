Los residentes de Semarang ahora pueden tratar las hemorroides con láser y radiofrecuencia

SEMARANG (Antara) – Semarang y los residentes circundantes ahora pueden recibir hemorroides o tratamiento de hemodificación con láser y tecnología de radiofrecuencia, mientras que el centro de la vena ashroides abre en Wiloso Dr. Ir. Cipto Semarang Panti Hospital.

«Con la tecnología moderna, queremos ofrecer una solución de tratamiento de hemodificación más efectiva, segura y cómoda el martes», dijo el martes el oficial médico de Vena Center Dr. Dewi Kusuma Wijayanti, en Semarang.

Actualmente, el Centro Vena -Bewer, una clínica especializada que se centra en el manejo de hemorroides o enfermedades de hemorroides 39 ramas, incluso en el Hospital Panti Wilasa, el Dr. Cipto Semarang.

Se espera que la presencia del centro de servicio sea una solución para los pacientes que necesitan métodos para usar hemorroides que sean seguros, dolor mínimo, hemorragia mínima y acelerar la recuperación.

Desde el trabajo en 2014, se sabe que el centro de hemorroides vena presenta la última tecnología, como el láser óptico Flash, Radio Requency y WellC.

A diferencia de los métodos operativos convencionales, la tecnología permite a los pacientes someterse a procedimientos rápidamente, dolor mínimo y puede regresar a sus actividades en poco tiempo.

El gerente de marketing de Vena -Bentrance Khishismaestra Junior agregó que la necesidad de servicios de tratamiento de hemorroides en Indonesia sigue siendo muy alta.

«Muchos pacientes posponen el tratamiento por miedo a la cirugía o preocupaciones sobre el largo proceso de recuperación. El método moderno que ofrecemos responde a estas necesidades», dijo.

Para fortalecer la nueva rama, también había un entrenador: Dr. Mozart, Sp.B, junto con cuatro cirujanos del Hospital Panti Wilasa, Dr. Cipto Semarang.

Colaborarán con el Centro de HemorRoskoid de Vena, Dr. Bramantyo Prakoso, Sp.B, Dr. Daniel Puguh, Sp.B, Dr. Ezra Endria G, Sp.B y Dr. Raymond Adiwicaksana, Sp.B, Finacs.

Al superar el eslogan «superar las hemorroides hasta su finalización», el Centro de Hemorroides de Vena confirma su compromiso de continuar expandiendo la red de servicios.

La presencia de una nueva rama en Semarang refuerza la posición de esta clínica como una de las referencias más importantes para tratar las hemorroides médicas en Indonesia.

Mientras tanto, el Director del Hospital Panti Wilasa, Dr. Cipto Semarang, Dr. Dyah Winastuti, M. Kes, la colaboración con el Centro de hemorroides de vena positiva.

Con la presencia del nuevo servicio, continuó, la comunidad de Semarang ahora tiene un tratamiento de hemorroides moderno de confianza.

«Esperemos que los pacientes puedan obtener servicios más rápido sin viajar lejos a otras ciudades», dijo.