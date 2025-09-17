Los residentes de la ciudad de Rusunawa Magelang recibieron una restricción de desastres

MAGELANG (Antara) – Los residentes de la ciudad de Rusunawa Magelang recibieron capacitación en restricción de desastres para desarrollar la conciencia y la preparación de la comunidad como la clave más importante para minimizar el riesgo de desastres.

El alcalde de Magelang Damar Prasetyono, en Magelang, Central Java, jueves, enfatizó la ubicación geográfica de la ciudad de Magelang rodeada de colinas y adoptada por grandes ríos, hizo que la ciudad fuera vulnerable a inundaciones y deslizamientos de tierras, incluso el impacto de la erupción de la montaña Merapi.

Damar dijo que al abrir una capacitación para la prevención y la restricción de desastres para los residentes de pisos simples (Rusunawa) Wates.

Según él, este evento tiene la intención de aumentar la preparación de la comunidad para enfrentar diversos desastres potenciales que acechan la ciudad de Magelang.

«Los intentos de prevenir y limitar deben ser parte de la cultura diaria, no solo dependiendo del tratamiento cuando se hayan producido desastres», dijo.

Dijo que esta capacitación tiene como objetivo permitir que la comunidad les permita comprender el potencial de ellos, para fortalecer la capacidad de los individuos y los grupos en la prevención y la mitigación.

Más que eso, esta capacitación también alentó la participación activa de todos los niveles de la sociedad y las partes interesadas.

«Queremos que la gestión de desastres basada en la comunidad se ejecute de manera más efectiva. Debido a esta capacitación, también queremos formar una cultura de capacidad de respuesta y paralidad por desastre», dijo.

El jefe de la ciudad de Magelang BPBD Machbub Yani Arfian dijo que los participantes de la capacitación eran residentes, incluidos los empleados en Rusunawa -Wates.

No solo obtienen conocimiento teórico, sino también habilidades básicas que pueden practicarse de inmediato, como reconocer signos de desastre, comprender el camino de evacuación, para ofrecer primeros auxilios.

«Después de seguir la capacitación, se espera que los participantes y la comunidad generalmente puedan ser más conscientes y estar alertas a lidiar con los riesgos de desastres», dijo.

También se realizó una capacitación similar en Rusunawa y Rusus (casas especiales) en esta región.

