Los residentes de la aldea de Pagerjurang Boyolali celebran la independencia volando la bandera de 80 metros de largo

BOYOLALI (Antara) – Los residentes de Hamlet Manggung, pueblo de Pagerjurang, distrito musuco, regencia de Boyolali, Java central celebraron la independencia de la República de Indonesia volando la bandera roja y blanca a lo largo de 80 metros.

Presidente de RT 04/RW 02, Hamlet Manggung, pueblo de Pagerjurang, distrito de Musuk Sumardi Krido Harsono, al margen de la bandera que se levantó el viernes, dijo que los aspectos más destacados levantados se dividieron en diferentes secciones.

«Así que hubo 17 metros más allá del 17, luego marcó ocho metros, marcó 45 metros en 1945, y había una bandera que tenía 80 metros de largo antes de la edad de esta república», dijo.

Dijo que la bandera fue levantada con una longitud de 80 metros por la mezquita local, la gran mezquita de Shiratalmustaqim.

«Esto marca que esta mezquita es nacional y sin discriminación», dijo.

Mientras tanto, dijo, el proceso de coser la bandera había sido llevado a cabo por madres locales desde principios de agosto.

«Luego se proporcionan los materiales del patrocinador (locales) del Sr. Setiyono. Luego se transfiere a las madres para ser cosidas», dijo.

Uno de los sastre de Sriyanti dijo que estaba feliz y orgulloso de participar en la costura de bandera roja y blanca.

«Cuando el juicio comienza el 1 de agosto, a su vez cosemos. Hay muchas madres, pero sucede en mi casa», dijo.

Dijo que uno de los desafíos para coser la bandera era con una longitud de decenas de metros para colocar el lienzo cuando se cosería.

«Porque es largo, así que la tela es dura. Pero todavía estoy orgulloso, feliz. Se siente mixto», dijo.