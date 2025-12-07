Los residentes de Kandri preservan la naturaleza a través de la tradición Nyadran del río Sendang Gede

Los participantes del carnaval esparcen flores de jarras llenas de agua durante el carnaval cultural Nyadran Kali Sendang Gede en la Villa Turística de Kandri, Gunungpati, Semarang, Java Central, el domingo (7 de diciembre de 2025). Esta tradición, que se ha continuado durante generaciones, es una forma de gratitud de los residentes a Dios por la abundancia de agua del manantial (manantial) en el pueblo turístico, así como un intento de promover el turismo e introducir la cultura de sabiduría local a las generaciones más jóvenes. ENTRE FOTOS/Significado Zaezar/tom.