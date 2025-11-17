Los residentes de Boyolali preservan la cultura de las colinas a través de Selo Gumregah

Boyolali (ANTARA) – Los residentes de Boyolali están preservando la cultura de las laderas del monte Merapi y Merbabu mediante la realización de una representación artística titulada Selo Gumregah.

El evento celebrado el domingo en el patio de oficinas de la aldea de Tarubatang, distrito de Selo, regencia de Boyolali, Java Central, contó con el pleno apoyo del gobierno de la regencia de Boyolali.

«Realmente apoyo las actividades en Selo hoy. Este evento es un evento destinado a preservar la cultura en Boyolali Regency, especialmente en el distrito de Selo», dijo Eko Sumardiyanto, Jefe de Cultura del Servicio de Educación y Cultura de Boyolali Regency (Disdikbud).

El director ejecutivo de Selo, Gumregah Sukardi, dijo que la actividad tenía como objetivo preservar la cultura en el distrito de Selo.

«Selo Gumregah es esencialmente una tradición. Queremos revivir las artes tradicionales locales en el área de Selo. Con suerte, será una innovación para la gente en las laderas del Monte Merapi y Merbabu, y también alentará a los jóvenes», dijo.

Mientras tanto, 12 grupos de arte actuaron en Selo Gumregah, incluidos Putra Merapi Art Group, Gagak Rimang, Surya Muda, Cahya Budaya Muda, Mardi Santoso y el Maestro Kridho Budoyo. También están los grupos artísticos Sekar Laras, Darmoyo Jati, Whip Mustika, Sri Setya Manunggal, Sekar Bawono y Sekar Jagat.

“Para mí es muy interesante: podemos construir relaciones con la comunidad artística en el distrito de Selo, también podemos sostener la existencia del arte popular en el distrito de Selo”, dijo Aris Dwianto, miembro del Grupo de Artes Sekar Bawono.