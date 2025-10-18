Los recortes de TKD no afectan los programas prioritarios del gobierno de la ciudad de Semarang

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang, Java Central, garantiza que los programas prioritarios planificados seguirán funcionando a pesar de los recortes en los fondos de transferencia regional (TKD) en 2026.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, afirmó que el gobierno de la ciudad de Semarang había formulado una estrategia presupuestaria adaptativa para mantener la estabilidad financiera regional.

Según él, el gobierno de la ciudad de Semarang enfrentará problemas presupuestarios después de que el gobierno central redujera oficialmente los fondos de TKD a 442 mil millones de IDR en el año presupuestario 2026.

«Básicamente seguimos todas las políticas y dinámicas presupuestarias nacionales. A pesar de experimentar una disminución (TKD), el gobierno de la ciudad de Semarang continúa adaptándose (espacio presupuestario regional) y garantizando que los servicios públicos sigan funcionando», dijo.

Mencionó que ha habido un ajuste en el volumen presupuestario después de que el TKD en el Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) se cambiara de aproximadamente 2,078 billones de IDR en 2025 a aproximadamente 1,635 billones de IDR en 2026.

Esta condición, dijo, requiere que el gobierno de la ciudad de Semarang implemente una estrategia de eficiencia y fortalezca la independencia fiscal regional mediante la exploración de nuevas fuentes de ingresos para apoyar los programas de desarrollo.

«Exploraremos más a fondo el potencial de la ciudad de Semarang, ampliaremos la base de ingresos original regional y organizaremos los activos regionales para hacerlos más productivos», dijo.

Sin embargo, destacó que los programas prioritarios regionales no se detendrán, y se muestra optimista en que continuará la planificación del desarrollo para los próximos cinco años, encaminada a fortalecer los recursos humanos, la alimentación y el medio ambiente, la economía, las infraestructuras y la competitividad.

De hecho, una serie de políticas regionales también tienen como objetivo apoyar el programa nacional del Presidente.

Cada año durante los próximos cinco años, Agustina Wilujeng ha establecido prioridades para el desarrollo de la ciudad de Semarang.

Para 2025, la atención se centrará en aumentar los recursos humanos (RRHH) mejorando la calidad de la educación, la atención sanitaria y el bienestar social equitativo.

Para 2026, el desarrollo se centrará en la alimentación y el medio ambiente fortaleciendo los sistemas alimentarios urbanos sostenibles y mejorando la calidad del entorno de vida.

Antes de 2027, el gobierno de la ciudad de Semarang se centra en el sector económico desarrollando el turismo y una economía popular basada en productos regionales superiores.

Para 2028, la infraestructura se convertirá en un programa prioritario para el gobierno de la ciudad de Semarang. Esto se logra mejorando la infraestructura estratégica de la ciudad.

Mientras tanto, fortalecer la competitividad que respalda la economía de la ciudad en 2029 se convertirá en un programa prioritario para el gobierno de la ciudad de Semarang hasta finales de 2030. El objetivo es convertir la ciudad de Semarang en un centro económico avanzado, socialmente justo, sostenible e inclusivo.

“La planificación del desarrollo regional para los próximos cinco años, tal como establece el RPJMD, se implementará por fases, sin dejar de prestar atención a la solidez fiscal, sin olvidar priorizar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en su gestión”, concluyó.

