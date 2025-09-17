Los puntos de venta de la camiseta T son cada vez más hongos, como las oportunidades de mercado en Solo

Solo (Antara): las tiendas que venden camisetas t y estampados de captura de pantalla son hongos junto con las grandes oportunidades de mercado en solo, Java central.

Una de las tiendas Welly también recibió muchas órdenes en ciertos momentos. El propietario de la compañía, Muhammad Latief, dijo el martes que estaba comenzando a abrir la compañía desde 2015.

«Realmente comencé esta compañía por completo. Inicialmente aprendí a coserme», dijo.

Dijo que la ventaja de su salida era ofrecer una camiseta T con un tiempo rápido y precios asequibles.

«Para aquellos que desean evaluar la impresión, podemos servir de inmediato, cuando la camisa está lista. Los precios comienzan desde Rp. 35,000», dijo.

Para el material de la camiseta t, se aseguró de que los usuarios fueran cómodos de usar.

«Tenemos solicitudes especiales para la nuestra en la fábrica. La tela es más gruesa y suave, bien desgastada, no caliente y no huele rápidamente», dijo.

Dijo que el Sr. Ollong actualmente ya tiene tres puntos de venta, a saber, en Solo, Sukoharjo y Klaten.

«La compañía de camisetas normales en Solo es una perspectiva, como cuando hay comunidades que necesitan camisetas t con bajos costos de captura de pantalla, buena calidad, esto es muy buscado», dijo.