Los profesores de la UMS destacaron el apoyo del presidente Prabowo a la solución de dos Estados

Solo (ANTARA) – El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), Arief Isdiman Saleh SIP, M.Si., Ph.D., destacó el apoyo a una solución de dos Estados por parte del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, como un esfuerzo para poner fin a la guerra y a la crisis humanitaria que se desarrolla en Gaza, en la que Israel y Palestina reconocieron mutuamente independencia y soberanía.

Arief en Solo, Java Central, dijo el sábado que la declaración era correcta y estaba en línea con la formulación de la política exterior de Indonesia y su posición sobre Palestina.

Esta declaración también está de acuerdo con la base de la Constitución de Indonesia, tal como se establece en el Preámbulo de la Constitución de 1945, es decir, un orden mundial basado en la paz perpetua.

Sin embargo, Arief se mostró amargado por la declaración de Prabowo sobre Israel en la Asamblea General de la ONU, diciendo: «…pero también debemos reconocer, respetar y garantizar la seguridad de Israel».

Esta declaración continuó en la Cumbre de Solución de Dos Estados, donde afirmó: «Indonesia también declaró que después de que Israel reconozca la independencia y soberanía palestinas, Indonesia reconocerá inmediatamente al Estado de Israel y apoyará todas las garantías para la seguridad de Israel».

Según Arief, los motivos, razones y objetivos que se pretenden alcanzar con esta declaración son muy inexactos, erróneos e innecesarios, especialmente en términos del contexto del momento de la entrega.

«De hecho, personalmente soy uno de los que lamentan, lamentan y están decepcionados por esta declaración. ¿Por qué? Porque esta declaración ciertamente duele y no afecta los sentimientos del pueblo indonesio, que también está enojado por lo ocurrido en Palestina y Gaza en los últimos dos años», dijo.

En cuanto a la Solución de Dos Estados, como explica Arief, se trata de una fórmula internacional para resolver la guerra entre Israel y Palestina mediante el establecimiento de dos Estados independientes, soberanos e internacionalmente reconocidos en el territorio que anteriormente fue el Mandato Británico sobre Palestina después de la Primera Guerra Mundial.

La solución de dos Estados se considera una solución bastante realista porque permite a los dos países vivir uno al lado del otro en paz. Arief dijo que había varias condiciones que debían cumplirse y que eran bastante difíciles.

En primer lugar, Israel debe dejar de construir asentamientos ilegales y de traer inmigrantes judíos de fuera de Israel. En segundo lugar, ambas partes deben reconocer y aceptar la existencia del otro, además de la primera condición.

Sin embargo, Arief afirmó que aunque los términos parecían simples, no todas las partes estaban de acuerdo con ellos. Puso un ejemplo: en los últimos años ha habido frecuentes incidentes entre residentes locales, especialmente en Cisjordania, y colonos ilegales protegidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Como resultado de estos enfrentamientos, no es raro que se mate o arreste a civiles.

«¿Qué significa esto? Una parte (Israel) ha demostrado permanecer inflexible, ¿verdad? ¿Es esto sólo el caso con una solución de dos Estados? ¿Qué pasa con un Estado? ¿Te imaginas eso? El punto es que sería lo mismo que dos Estados, y mucho menos un Estado, siempre y cuando las condiciones simples que mencioné antes sean violadas a discreción de Israel, y mucho menos unilateralmente», dijo.

Las últimas noticias muestran que la WIB, a través de la mediación de los países garantes de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, Hamás e Israel, negoció el jueves (09/10/2025) un plan de paz iniciando la liberación de todos los rehenes, e Israel retirará sus tropas a la línea acordada. Un alto el fuego es la esperanza inicial de paz en el modelo de solución de dos Estados.

A partir de este acuerdo, ambas partes implementarán un alto el fuego, que esta vez será permanente.

«Esperamos que se puedan lograr los esfuerzos para garantizar la existencia de una solución de dos Estados. Además, el presidente turco Erdogan espera que ambos países en conflicto puedan respetar las fronteras establecidas en 1967», esperó Arief.

Arief subrayó la autoridad de los países garantes, que tienen derecho a intervenir si ocurre algo que viole el acuerdo. De modo que cuando haya un país garante, etc., la esperanza es que pueda suprimirse hasta que se establezca una paz permanente.

Sin embargo, si ocurrieran conflictos y escaladas, dijo, sería vergonzoso porque negociaron e involucraron al país que había dado la garantía, pero en lugar de eso fue violada. Teme que si se produce un ataque armado, intervendrá el Estado garante.

Dijo que en principio los países garantes tienen derecho a intervenir si se viola el acuerdo acordado. Su presencia sobre el papel debería ser una garantía de que el compromiso de paz no es sólo una ceremonia.

Sin embargo, si todas las ceremonias diplomáticas terminan y se repiten los ataques armados, el país garante intervendrá.

«Eso aumentará la duración del conflicto. Además, no se puede subestimar la fuerza militar de estos países, especialmente Estados Unidos, Turquía y Egipto. Además, Turquía y Estados Unidos son el primer y segundo miembro más grande de la OTAN en términos de fuerza», dijo.

Por esta razón, Arief enfatizó que todas las partes deben verdaderamente introspeccionarse y abstenerse de iniciar una nueva guerra o incluso una tragedia que se vuelva cada día más aterradora y vaya más allá de los límites de la humanidad.

El partido del alto el fuego tampoco parece verse obligado, ni siquiera obligado, a obedecer a los débiles. Enfatiza la importancia de reconocerse y respetarse unos a otros.

Arief lamenta que en incidentes como los de Eid al-Fitr y Eid al-Adha del año pasado se impusiera un alto el fuego, pero que se violara nuevamente poco después.

«Con gran pesar debo decir una vez más que el modelo de solución de dos Estados está lejos de estar en llamas», lamentó.

En respuesta al modelo de solución de dos Estados, cree que este modelo sigue siendo relevante porque se adhiere al principio de una solución beneficiosa para todos en términos de resolución de conflictos. Sin embargo, para lograrlo es necesario adoptar tres nuevos enfoques o pasos lo más rápido posible.

Primero, reformas totales en términos de las instituciones de la ONU, especialmente en términos del uso de poderes de veto y membresía del Consejo de Seguridad de la ONU. Arief dijo que según el presidente turco, Recep Tayyip Erdoan, en su libro «Un mundo más justo es posible», la composición de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU no refleja una representación justa.

Incluso durante la Asamblea General de la ONU, muchos países criticaron la existencia de poderes de veto que pertenecían únicamente al Consejo de Seguridad de la ONU, a saber, Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia como ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, una propuesta muy razonable en la reunión se refería a ampliar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU limitando el uso del poder de veto en diversos temas, incluidos el genocidio y las violaciones de derechos humanos.

«Creo que estos dos son bastante buenos porque, una vez más, el mundo es más grande que los cinco estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU», enfatizó.

El siguiente paso que se debe dar de inmediato es que la aplicación del derecho internacional a las violaciones graves de los derechos humanos, especialmente los crímenes de guerra y el genocidio, se aplique del modo más estricto posible, sin favoritismo.

En tercer lugar, para garantizar la paz y defender la justicia, es necesario establecer una institución como la Comisión de la Verdad y la Amistad, cuya tarea es investigar conjuntamente las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en Timor Oriental cuando todavía formaba parte de Indonesia.

«En el contexto de Israel y Palestina, parece muy difícil, incluso si la paz se logra más tarde, porque las heridas son muy profundas y deben ir precedidas del segundo punto, que es la aplicación del derecho internacional contra los criminales de guerra. Y, por supuesto, ¿hay voluntad de todas las partes en este conflicto de reconciliarse y resolver lo que aún no se ha completado? Que respondan», concluyó Arief.