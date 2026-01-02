Los profesores de ASN en Blora recibieron 40.000 millones de IDR para el pago de su decimotercer salario y THR

Blora (ANTARA) – Los profesores de funcionarios públicos estatales (ASN) en Blora Regency, Java Central, recibieron fondos de aproximadamente 40.000 millones de IDR para el pago de los 13.º salarios y subsidios de vacaciones (THR), asignados de conformidad con el Decreto del Ministro de Finanzas (KMK) Número 375 de 2025.

La secretaria de la Agencia Regional de Ingresos Financieros y de Gestión de Activos (BPPKAD) de Blora Regency, Susi Widyorini en Blora, confirmó la existencia de la asignación presupuestaria el viernes.

Sin embargo, su partido no conoce en detalle los detalles del presupuesto recibido por el gobierno de Blora Regency.

Mientras tanto, Ahmad Nafik Udin, jefe del departamento de presupuesto de Blora BPPKAD, explicó que Blora Regency recibió un presupuesto total de alrededor de 40.000 millones de IDR específicamente para pagar los salarios 13 y 14 de los profesores de ASN.

“Blora recibió un total de 40 mil millones de IDR para los salarios 13 y 14, específicamente para los docentes”, dijo.

Destacó que el presupuesto es un complemento. Hasta el momento, los docentes que han recibido el Subsidio Profesional Docente (TPG) no han recibido sus salarios 13 y 14.

“Los docentes que han sido certificados a la fecha solo han recibido doce meses de TPG y aún no han recibido su decimotercer y decimocuarto cheque de pago”, dijo.

Según Nafik, la región no había recibido previamente los fondos de nómina 13 y 14. Sin embargo, el gobierno central ha transferido ahora el presupuesto a la Cuenta General de Caja Regional de Blora Regency (RKUD).

«Antes los sueldos 13 y 14 no existían. Ahora han sido transferidos del centro al RKUD», dijo.

Añadió que administrativamente se había preparado la gestión presupuestaria. El desembolso de fondos puede tener lugar después de que se hayan completado los cambios en el Reglamento de Regentes (Perbup) con respecto al desarrollo del presupuesto.

«Ya hemos hecho cambios en la elaboración de la ordenanza de regencia. Luego le corresponde al Ministerio de Educación proponer el desembolso», dijo.

Nafik estima que el dinero se desembolsará y podrá transferirse a la cuenta de cada docente a finales de diciembre de 2025.

«Los detalles del pago están en el Ministerio de Educación. En esencia, los salarios 13 y 14 ya llegaron al tesoro regional. Es posible que hayan sido transferidos a la cuenta del docente el 31 de diciembre», dijo.

También agregó que el desembolso a inicios de año no fue posible porque el presupuesto estaba incluido en el reglamento del ejercicio fiscal 2026. Por lo tanto, el gobierno de Blora Regency está trabajando para garantizar que estos fondos puedan desembolsarse en el año fiscal 2025.

