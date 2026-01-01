Los primeros visitantes de Borobudur recibieron recuerdos y plantaron árboles

Magelang (ANTARA) – Los primeros visitantes del templo de Borobudur en 2026 recibieron recuerdos de la dirección y también tuvieron la oportunidad de plantar árboles en los terrenos del templo.

El director de operaciones de PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, y Ratu Boko, Indung Purwita Jati en Magelang, dijeron el jueves que esta agenda de rutina se lleva a cabo todos los años como una forma de respeto por los primeros visitantes del templo de Borobudur.

Dijo que los visitantes recibidos por la dirección del Templo de Borobudur fueron los turistas nacionales Elly Tjokro Amidjojo de Surabaya y Fara Atika Zahra de Magelang, mientras que los turistas extranjeros fueron el Sr. Hang Jongsoon de Corea y la Sra. Daria de Brasil.

Antes de plantar el árbol Bungur en los terrenos del templo, recibieron recuerdos y luego desfilaron desde la entrada, acompañados de música tradicional y acompañados por dos bailarines y bailarinas.

«Respetamos a los primeros visitantes que visitaron el templo de Borobudur, brindándoles una experiencia inolvidable», dijo.

“Esta actividad es un intento de brindar una experiencia diferente al visitar destinos culturales”, agregó.

Dijo que el número de visitantes al templo en Magelang Regency, Java Central, durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 había llegado a 90.000 personas.