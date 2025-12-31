Los precios del oro de UBS y Galeri24 se desplomaron a finales de año

Yakarta (ANTARA) – El precio del oro cotizado en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian el miércoles mostró que dos productos de UBS y Galeri24 se han desplomado.

El precio de venta del oro Galeri24 disminuyó desde el Rp original. 2.618.000 a Rp. 2.546.000 por gramo o disminuido en Rp. 72.000, de manera similar el oro de UBS también cayó a Rp. 2.599.000 de Rp. 2.673.000 por gramo o disminuido en Rp. 74.000.

El oro de Gallery24 se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 1000 gramos o 1 kilogramo. Mientras tanto, el oro de la UBS se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 500 gramos.