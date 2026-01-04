Los precios del oro de Galeri24 y UBS cayeron simultáneamente

Yakarta (ANTARA) – Los precios del oro cotizados en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian en Yakarta el domingo mostraron que los productos de las marcas Galeri24 y UBS cayeron simultáneamente.

El precio minorista del oro Galeri24 se sitúa ahora en 2.522.000 IDR por gramo, 15.000 IDR menos que los 2.537.000 IDR por gramo el día anterior.

Mientras tanto, el precio del oro de la UBS se sitúa en 2.559.000 IDR, o 8.000 IDR menos que el precio anterior de 2.567.000 IDR.

El oro de Gallery24 se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 1000 gramos o 1 kilogramo.

Mientras tanto, el oro de la UBS se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 500 gramos.