Los precios del oro de Antam Dalen – Antara News Central Java

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam custodiado el lunes desde la página de metales preciosos, experimentó una ligera disminución en RP2,000 de RP2.095,000 a RP2.093,000 por gramo.

El precio de reventa (recuperación) Cantidad de RP1.942,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las vigas doradas que se incluyen en la página de Metal Precious de Antam el lunes:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.096,500.

– Precio de oro 1 gramo: Rp2.093,000.

– Precio de oro 2 gramos: Rp4.126,000.

– Premio dorado 3 gramos: IDR 6,164,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 10,240,000.

– 10 gramos de precio de oro: IDR 20,425,000.

– 25 gramos de precio de oro: IDR 50,937,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 101,795,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 203,512,000.

– 250 gramos de precio de oro: RP508,515,000.

– 500 gramos de precio de oro: Rp1.016,820,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp2.033,600,000.

