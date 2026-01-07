Los precios de varios productos básicos en Banyumas están bajando progresivamente

Purwokerto (ANTARA) – Los precios de algunos productos básicos en Banyumas Regency, Java Central, están disminuyendo gradualmente después de aumentar debido a factores climáticos durante la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026.

«El precio de la pimienta de cayena roja ronda actualmente las 55.000 IDR por kilogramo, después de alcanzar las 75.000 IDR por kilogramo entre Navidad y Año Nuevo», dijo el miércoles el comerciante de hortalizas Anjar en Pasar Manis Purwokerto, Banyumas.

Además del pimiento rojo de cayena, dijo, el precio de los pimientos rojos grandes también ha caído de 65.000 IDR por kilogramo a 50.000 IDR por kilogramo, y el de los pimientos rojos rizados de 60.000 IDR por kilogramo a 45.000 IDR por kilogramo.

Mientras tanto, los pimientos de cayena verdes, continuó, experimentaron un aumento de 65.000 IDR por kilogramo a 70.000 IDR por kilogramo.

Según él, el aumento de los precios estuvo influenciado por factores climáticos extremos que se han producido en varios centros de producción de chile en las últimas semanas, lo que ha afectado los retrasos en el suministro de los agricultores al mercado.

«Esta condición sigue afectando la disponibilidad de pimienta de cayena verde», dijo.

Según el seguimiento, también se produjeron descensos de precios para otras materias primas, como los chalotes, de 60.000 IDR por kilogramo a 50.000 IDR por kilogramo, y para la carne de pollo de raza pura, de 41.000 IDR por kilogramo a 37.500 IDR por kilogramo.

Mientras tanto, los huevos de gallina de pura raza se han mantenido a 29.000 IDR por kilogramo durante las últimas dos semanas, después de haber aumentado a 30.000 IDR por kilogramo.

En otra ocasión, el jefe del Servicio de Cooperativas y Comercio para Pequeñas y Medianas Empresas de Banyumas Regency, Gatot Eko Purwadi, admitió que los precios de algunos artículos de primera necesidad para la población de Banyumas fluctuaron durante el período comprendido entre la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026.

«Actualmente, el precio ha ido disminuyendo gradualmente, pero seguiremos vigilando la evolución de los precios en varios mercados de Banyumas», dijo.

Lea también: El gobierno de Banyumas Regency garantiza la estabilidad de precios y oferta