Los posibles graduados de SV UNS pueden estar dispuestos a trabajar desde JobStreet por búsqueda

SOLO (Antara) – Los posibles graduados de la Escuela Vocacional (SV) Sebelas Maret University (ONU) Preparan una sesión informativa para el trabajo de JobStreet a través de la búsqueda en Solo, Java Central, jueves.

Jefe de PR, JobStreet de Job Social and Content by Seek Adham Somantrie ofrece material sobre las necesidades del trabajo y la cantidad de solicitantes de empleo en el país.

También dijo que la competencia para los solicitantes de empleo actualmente no solo es local, sino también en todo el mundo.

«En este momento, la globalización es el rival mundial no solo de los indonesios», dijo.

Es por eso que pidió a los graduados que estuvieran mejor preparados ante el mundo del trabajo. Después de graduarse de la universidad, pidió a los graduados que ni siquiera dejaran de aprender.

«Sigue aprendiendo a prepararnos para el mundo del trabajo. Especialmente ahora que hay una generación de IA. Al tratar con IA cuando no estamos listos, es terrible, pero cuando estamos listos, es normal», dijo.

Mientras tanto, Adham dijo que Jobstreet ha realizado mucha cooperación a través de la búsqueda con campus que necesitaban mucha información para los graduados.

«Fuimos a sus campus para equipar a los graduados. Ayudamos a los solicitantes de empleo a las empresas. Esta vez llegamos a UNS, a veces a las escuelas profesionales también porque querían trabajar de inmediato desde la escuela. Así que había una sesión informativa», dijo.

Hasta ahora, su partido ha estado trabajando con alrededor de 500,000 empresas. Para el número de solicitantes de empleo registrados en la base de datos de JobStreet, hay alrededor de 20 millones.

«Honestamente reclutamos, sin discriminación. Incluyendo la edad, esto no se puede ver desde la fecha de entrada de la fecha de nacimiento. La edad, el género, la etnia no existe», dijo.

El presidente del Programa de Estudio de Registro Demográfico y Civil de la UNS Sri Wahyuningsih (DPS) dijo que la generación más joven debería descansar con habilidades digitales y creatividad para estar listos para enfrentar el mercado laboral.

«Se espera que los graduados de DPS puedan continuar por tres cosas, a saber, la continuación de sus estudios, emprendimiento o una carrera en sectores gubernamental y privado», dijo.