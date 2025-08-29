Los oficiales de policía golpearon a los manifestantes en solo

SOLO (Antara) – Antes de la noche, la policía de la policía de Surakarta logró alejar a los manifestantes en Solo, Central Java, el viernes por la noche.

Desde el monitoreo en el campo, las masas provenían de varios grupos comunitarios, incluidos los taxistas de motocicletas en línea (OJOL) y los estudiantes. Incluso algunos de ellos todavía usan uniformes escolares.

La manifestación se realizó después de la muerte de un director de OJOL en Jakarta Affan Kurniawan porque fueron aplastados por un vehículo Rantis durante una manifestación el jueves por la noche.

Mientras tanto, la manifestación se centró inicialmente para la sede de la promoción de Surakarta Brimob. Incluso los conductores de OJOL y los oficiales de policía realizaron oraciones sobrenaturales en el fallecido affan en la oficina central de Brimob.

Sin embargo, la manifestación comenzó a romperse antes de la tarde. Los disturbios tuvieron lugar cuando las masas estaban fuera de la sede, tanto en el lado como en el lado este, comenzaron a arrojar piedras a la sede.

El comisionado jefe de policía de Surakarta, Pol Catur Cahyono Wibowo, pidió a sus miembros que permanecieran propicio. El ajedrez había salido a pedirle a las masas que estuvieran más tranquilas en las manifestaciones.

La situación es nuevamente conductiva cuando algunas masas comienzan a empujar a la sede, hasta entonces los oficiales dispararon a los disparos de gases lacrimógenos.

El gas lacrimógeno incluso tuvo tiempo de conocer la guardería PKL Manahan que estaba llena de comerciantes y consumidores. Estos trastornos hacen que la situación sea más caótica. Incluso hasta la noche, los oficiales todavía dispararon muchos tiros de gas lacrimógeno.

Las masas comenzaron a ingresar al llamado Maghrib a la oración, comenzaron a resolverse con éxito. Sin embargo, la policía todavía se ve que la guardia se encuentra frente a la sede de Surakarta Brimob y el área del estadio Manahan.

