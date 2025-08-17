Los nuevos estudiantes de la Universidad Muhammadiyah Surakarta dan la bienvenida «Hone Talenta, haciendo logros»

Dado – Mango de mast de silla de vías PMB.

Cada año, la llegada de nuevos estudiantes siempre ha sido un impulso importante para una universidad. En la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS), la recepción de nuevos estudiantes no es solo un evento ceremonial, sino una primera puerta que conecta a los jóvenes con el mundo académico, profesional y espiritual.

Este año, el aumento de los temas es muy relevante para los requisitos de la época: «Los talentos agudizan, reducen el rendimiento y expanden las competencias en la era de la tecnología moderna», con lemas islámicos, clarificantes, superiores, mundiales, sostenibles. Este tema y eslogan no son solo una serie de palabras, sino una visión y dirección de los viajes de los estudiantes durante los estudios en UMS.

Talento afilado: encontrar autopotencial

El viaje de un estudiante comienza con una introducción para sí mismo. Cada nuevo estudiante tiene diferentes antecedentes, experiencias y talentos. Algunos son superiores en el área académica, algunos tienen talento en arte, deportes, liderazgo y actividades sociales.

UMS ofrece a los estudiantes un amplio espacio para agudizar el talento a través de organizaciones estudiantiles, grupos de investigación, actividades de arte y deportes, así como actividades en la comunidad.

Los talentos de los estudiantes no son solo para ganancia personal, sino que también deben centrarse en la comunidad en general.

Con la entrega de valores islámicos que forman la base, se alienta a los estudiantes de UMS a hacer su potencial como el camino de Da’wah Bil Hal-Da’wah con acciones concretas. Esta es una manifestación tangible del lema aclarador: el talento que se está apretando no es solo por el prestigio personal, sino para darles luz a los demás.

Hacer rendimiento: pasos con integridad

Después de que el talento se ha apretado, el siguiente paso es deshabilitar el rendimiento. El desempeño de los estudiantes no se limita a las áreas académicas, pero también incluye investigación, emprendimiento, arte, deportes y contribuciones sociales.

El rendimiento es el fruto del trabajo duro, la disciplina y la sinceridad en el proceso. En la era de la tecnología moderna, los estudiantes tienen un amplio acceso a la información, los recursos de aprendizaje digital y las redes globales. Todo eso puede ser un gran capital para lograr el rendimiento a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, el rendimiento real no se trata solo de la cantidad de medallas o certificados. El rendimiento significativo es cuando los estudiantes pueden mantener la integridad, la honestidad y tener un impacto real en su entorno.

Los estudiantes de UMS deben poder demostrar que no solo son superiores en el campo académico, sino también superiores a la moral. Esta es la esencia de la visión superior del mundo: no solo competir en todo el mundo, sino también tener la identidad islámica que es inherente a cada trabajo.

Expansión de la competencia: listo para asumir desafíos globales

La edad tecnológica moderna ofrece oportunidades y desafíos. Disrupción digital, inteligencia artificial, big data, a la transformación industrial 4.0 requiere que los estudiantes tengan competencias de Kruisveld.

No es suficiente controlar solo la teoría de la universidad, los estudiantes también deben tener habilidades prácticas: comunicación, cooperación, pensamiento crítico, alfabetización digital y adaptabilidad.

UMS con diversos programas de internacionalización, cooperación de investigación, sobre el aprendizaje basado en tecnología, lo que brinda a los estudiantes formas de expandir la competencia. Se alienta a los estudiantes a participar activamente en intercambios de estudiantes, investigación de cooperación y varios programas de estudiantes. De esta manera, los estudiantes no solo están listos para asumir desafíos domésticos, sino que también están listos para competir en el ámbito global.

Esta extensa competencia debe permanecer bien fundada de valores sostenibles (sostenible). Los estudiantes de UMS no solo están obligados a ser individuos individuales exitosos, sino también agentes de cambio que proporcionan problemas de desarrollo ambiental, social y sostenible.

Esta es una evidencia clara de que la competencia moderna puede ir de la mano con el valor islámico que enfatiza los beneficios para todo el universo (Rahmatan Lil Alamin).

Cubrir

Bienvenido a los nuevos estudiantes de UMS con el tema «Honen, el corte de rendimiento y la expansión de las competencias en la era de la tecnología moderna» es el punto de partida de un largo viaje lleno de desafíos y oportunidades. Los nuevos estudiantes deben darse cuenta de que son una generación que se espera que realice cambios positivos, tanto a nivel local, nacional como mundial.

Con el espíritu de los estudiantes aclaratorios islámicos, superiores, globales, sostenibles, UMS, se espera que los conocedores de la edad tecnológica moderna, pero también se conviertan en el actor más importante para crear innovación, mantener el valor de la verdad y atender el beneficio de la gente. Este es el verdadero significado de los nuevos estudiantes de bienvenida: un comienzo para reducir la historia, para un futuro más brillante, digno y sostenible.