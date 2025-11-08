Los miembros potenciales de la RAE de Semarang practican la gestión de accidentes

Semarang (ANTARA) – Un total de 56 miembros del Foro de Coordinación de Potenciales de Búsqueda y Rescate (FKP3) en el área de Semarang han recibido capacitación sobre el manejo técnico de accidentes de vehículos por parte de instructores de la Oficina SAR de Semarang.

El jefe de la oficina de la RAE de Semarang, Budiono, en Semarang, dijo el sábado que los participantes han sido capacitados para tratar con víctimas de accidentes que necesitan un trato especial.

“Los participantes realizarán tres días de capacitación hasta el 9 de noviembre de 2025”, dijo.

Parte del material proporcionado incluyó, dijo: socorrista médicogestión de respuesta a accidentes, estabilización de víctimas en accidentes de tráfico, estabilización de vehículos y creación de acceso a víctimas.

Dijo que los accidentes que involucran vehículos motorizados a menudo son manejados por el público en general sin los procedimientos adecuados.

Esta condición, continuó, podría incluso empeorar la situación.

“A través de esta capacitación se capacita a los potenciales SAR para ayudar a las víctimas de accidentes sin empeorar la condición de la víctima”, dijo.

Además de aprender la teoría del rescate, dijo, los participantes en la capacitación también aprendieron directamente cómo usar algunos equipos de rescate, como equipos de estabilización de vehículos, técnicas adecuadas para romper vidrios y equipos de estabilización para ayudar a las víctimas atrapadas en los vehículos.

“Se espera que los resultados de esta formación puedan aplicarse en la práctica diaria y ser de utilidad para la sociedad”, añadió.