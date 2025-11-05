Los miembros del DPRD de Semarang están presionando para que las reglas de los internados islámicos sean favorables a las personas con discapacidad

Semarang (ANTARA) – El miembro del Comité A del DPRD de la ciudad de Semarang, Ali Umar Dhani, alienta la redacción de una Ordenanza Regional (Perda) para facilitar el desarrollo de internados islámicos para abordar explícitamente las necesidades de las personas con discapacidad.

«Los internados islámicos no son sólo un lugar para estudiar religión, sino también un espacio para la construcción del carácter y la civilización. Por lo tanto, ponerse del lado de los estudiantes con discapacidades es una necesidad urgente», dijo en Semarang el miércoles.

Según él, este estímulo es parte de los esfuerzos por lograr una educación inclusiva y equitativa.

Explicó que los internados islámicos como parte del ecosistema educativo nacional deben garantizar que todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades especiales, tengan un buen acceso para estudiar y vivir en el entorno del internado islámico.

Por ello, destacó la importancia de brindar instalaciones físicas de apoyo, asistencia especial y establecer políticas técnicas que aseguren que no haya discriminación en el proceso educativo.

En el proyecto de reglamento regional que se está redactando actualmente, dijo, facilitar el desarrollo de los internados islámicos en su función educativa incluye proporcionar medios de aprendizaje, ayudas y servicios psicoeducativos para estudiantes con discapacidades.

Sin embargo, Ali insistió en que estas disposiciones deberían traducirse lo más posible.

Además, dijo, el principio de inclusión está en consonancia con los valores islámicos que defienden la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

«Por lo tanto, los internados islámicos deben ser pioneros en garantizar que todos los estudiantes puedan estudiar con comodidad y dignidad», afirmó.

Espera que los gobiernos locales, las organizaciones de internados islámicos y todas las partes interesadas puedan unirse para implementar reglas de internados islámicos que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad.

“Este es el momento de que los internados islámicos se conviertan en pioneros de la inclusión, no sólo para seguir la corriente, sino para convertirse en modelos a seguir para otras instituciones educativas”, concluyó.

