Los miembros de Polri de Cilacap han ganado Java MAS 2025 Central

Purwokerto (Antara) – Un miembro de la Policía Nacional de Cilacap Regency, que es Mas Cilacap 2022, Muhamad Firmansyah ganó el primer lugar en Java Central en la elección de MAS y Mbak, Java Central en 2025

El jefe de la Oficina de Turismo Juvenil y Deportes de Cilacap Paiman (Disporapar) en Cilacap el lunes, dijo que estaba orgulloso del éxito de Muhamad Firmansyah, conocido como Mas Firman en caso de que se celebrará el 29 de agosto en Semarang en Semarang.

«La victoria de MAS Firman está orgullosa de Cilacap. Esto demuestra que nuestra generación joven tiene capacidad, disciplina y dedicación competitiva para promover el turismo central de Java», dijo.

Con el título, dijo, Firman Central Java representará en el evento de Embajador de Turismo Nacional que tendrá lugar en noviembre de 2025.

Espera que esta actuación pueda fortalecer la imagen de Cilacap, al tiempo que muestra el papel de la generación más joven en el desarrollo del turismo perspicaz competitivo, sostenible y global.

Además de Firman, el Representante 2 Mbak Cilacap 2024, Sinthia dwi yolandasari, que se conoce, también se conoce como Mbak ICA, también se convirtió en finalista en la elección de MAS y Mbabe Central Java 2025.

«También estamos orgullosos de Mbak Ikha, que trajo espíritu académico e internacional en este evento», dijo Paiman.

Mientras tanto, Firman afirmó estar agradecido por finalmente ganar el título de MAS Central Java 2025 después de tres años de espera.

Admitió que después de que se había convertido en un embajador de Cilacap -Tourista en la selección de Mas Cilacap 2022, sus pasos para aparecer a nivel provincial en ese momento se retrasaron porque tuvieron que estudiar el segundo Golfo de las ondas de la Policía Nacional en 2023 y ahora sirvieron en la policía regional de Sabhara.

«Alhamdulillah, gracias a las oraciones y el apoyo de diferentes partidos, gané el 1er lugar en Java Central, 2025, con el buen nombre de mi Policía Nacional y el nacimiento de Cilacap Regency», dijo.

Según él, el éxito se logró después de someterse a varias evaluaciones, desde la presentación de proyectos turísticos, rendimiento del talento, entrevistas profundas, hasta revisiones diarias durante el período de cuarentena que tuvo lugar en uno de los hoteles en el área de Simpang Lima Semarang.

Mientras que Ikha, que alcanzó al finalista y participó en el fortalecimiento de la contribución de Cilacap en la elección de MAS y MBAK Central Java 2025 se graduó de la literatura china en la Universidad Jenderal Sedirman (Unoeled) Purwokerto.

Iicha, quien continuó sus estudios en la Universidad de Kaohsiung, Taiwán, con un enfoque en el turismo, trajo entusiasmo académico e información mundial sobre la competencia.

