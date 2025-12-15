Los miembros de la RPD piden a la OJK que derogue las normas sobre cobro de deudas a terceros

Yakarta (ANTARA) – El miembro del Comité III de la Cámara de Representantes, RI Abdullah, instó a la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) a abolir las regulaciones relativas al cobro de deudas de terceros.

Este contundente mensaje se emitió luego de que ocurrió un incidente de cobro de deudas el jueves (12/11) que resultó en actos criminales y víctimas frente al Cementerio de los Héroes de Kalibata.

«Esta es la segunda vez que le pido al OJK que elimine las normas sobre el cobro de deudas a terceros», dijo Abdullah en su declaración en Yakarta el lunes.

Abduh, apodo de Abdullah, cree que los Reglamentos OJK (POJK) número 35 de 2018 y número 22 de 2023, que regulan el cobro de deudas por parte de terceros, podrían resultar ineficaces. Abduh también cuestionó la base de la OJK para establecer reglas de facturación a terceros.

“Refiriéndose a la Ley Número 42 de 1999 sobre Garantías Fiduciarias, ésta no regula explícitamente ni otorga un mandato directo para cobrar deudas de terceros, sino de acreedores”, dijo.

Esto significa, dijo Abduh, que en medio de una crisis en la gestión de cobro de deudas de terceros, OJK es la parte más responsable. OJK no puede simplemente crear regulaciones sin monitorearlas de cerca y mitigar los riesgos.

Abduh, que también es miembro del órgano legislativo de la Cámara de Representantes, instó a la OJK a devolver el cobro a los acreedores o proveedores de servicios financieros sin terceros.

También mencionó los incidentes de cobro de deudas de terceros que ocurrieron nuevamente con amenazas, violencia y humillación de los consumidores en Jalan Juanda, Depok, el sábado (13/12).

«Devolver los cobros a los proveedores de servicios financieros sin intervención de terceros. Mejorar la gestión de cobros con regulaciones que prioricen la protección del consumidor y los derechos de los proveedores de servicios financieros, sin o mínimas lagunas para actos criminales», dijo Abduh.

Abduh aconsejó al OJK y a la policía que tomaran medidas enérgicas contra los actores de servicios financieros que cobran deudas a través de terceros mediante actos delictivos.

«Investigar e investigar a los actores de servicios financieros relacionados. Si hay alguna infracción, tomar sanciones estrictas, tanto éticas como penales», dijo.

