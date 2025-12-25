Los miembros de la Comisión VII de la RPD RI transmitieron la importancia del pilar nacional en la defensa del país

Solo (ANTARA) – El miembro de la Comisión VII de la RPD, Muhammad Hatta, transmitió la importancia del pilar nacional para defender el país.

La audiencia con el Componente de Defensa Nacional en Solo Bistro, ciudad de Surakarta, Java Central, el sábado (13/12) tuvo como tema Cuatro pilares de la nacionalidad: fundamentos ideológicos e integridad al servicio de la nación.

En la ocasión, también expresó su profundo agradecimiento a todo el personal de los Componentes de la Defensa del Estado por su dedicación y lealtad a lo largo de los años.

«Como miembro de la República Popular Democrática de Java Central V, que ha experimentado diferentes dinámicas nacionales, entiendo que los deberes del personal de defensa nacional requieren más que solo coraje físico, sino también fortaleza ideológica. Por lo tanto, los cuatro pilares de la nacionalidad son valores fundamentales que deben integrarse en cada forma de prestación de servicios», dijo.

Explicó que Pancasila es el alma y la fuente moral del aparato de defensa del Estado y sus componentes.

«El tercer principio, la unidad de Indonesia, es el mandamiento más importante que debe respetarse firmemente, más allá de cualquier diferencia de etnia, religión o clase dentro del cuerpo de la institución», dijo.

Mientras tanto, la Constitución de 1945 es la base jurídica superior que regula los deberes, poderes y derechos del personal del componente de defensa del Estado.

«La República de Indonesia es la última entidad que deben defender con todo su cuerpo y alma. Bhinneka Tunggal Ika es la realidad de la sociedad que están protegiendo, que requiere un enfoque sabio, proporcionado y humano», dijo.

Durante el debate también hizo una serie de sugerencias, una de las cuales se refería a la renovación de la ideología estratificada.

“El programa de actualización y profundización de cuatro pilares debe realizarse de manera periódica y contextualizada, desde el nivel más bajo hasta los oficiales, con los últimos estudios de casos operativos”, dijo.

Además, también se necesita sinergia entre los grupos civiles y los militares para comprender mejor la nacionalidad.

«En este caso, se necesitan foros regulares entre elementos del TNI/Polri y elementos civiles, como la RPD, el gobierno regional y la comunidad, para igualar las percepciones y generar confianza, evitando así la falta de comunicación», dijo.

En términos de vigilancia, la RPD RI está decidida a seguir luchando por el bienestar de quienes defienden el país.

«Al mismo tiempo, ejerzamos un papel de supervisión para que siempre se mantenga la integridad y el profesionalismo. El buen bienestar es un baluarte contra las prácticas desviadas», dijo.