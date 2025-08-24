Los miembros de la Comisión VII apoyan la competencia de remo de Rawaping como destino turístico

SEMARANG (Antara) – La Comisión de DPR VII -Member Samuel Wattimena empujó la competencia de remo en Lake Raw Warmening, Semarang Regency, Central Java, para ser uno de los posibles destinos turísticos principales de la región.

«Para convertirse en un destino turístico, debe haber una propuesta desde abajo», dijo, mientras asistía al aceite de remo en Lake Rawaing, ASINAN Village, Bawen District, Semarang Regency, domingo.

La Comisión VII de la Cámara de Representantes, continuó, está lista para seguir y alentar las propuestas al Ministerio de Turismo con respecto a eso.

Dijo que la tradición de las competiciones de remo en el río Tuntang que estaba conectado al lago Rawapenimg ha estado desde 1994.

La actividad que se había llevado a cabo durante mucho tiempo, dijo, fue interesante porque era la comunidad circundante.

«La implementación no intenta exceder el límite de la habilidad. Con las condiciones existentes, la alegría y la alegría parecen permanecer», dijo.

Es por eso que también apoya la actividad para mantener en los próximos años.

El presidente de la organización juvenil de la aldea de Asinan, Ginanjar Ari, dijo que la competencia que se celebró para conmemorar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia se celebró todos los años.

«Los participantes de los jóvenes alrededor de Rawa Ping», dijo, el jefe del Comité de Competencia de Remo.

Espera que esta competencia anual pueda ser un destino turístico alternativo en Semarang Regency.

