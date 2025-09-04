Los miembros de DPRD se convierten en sospechoso de asesinato en 2014

KENDARI (Antara) – La Dirección de la Investigación Criminal de la Policía Regional del Sureste de Sulawesi ha establecido que el DPRD de Wakatobi Regency – miembro del nombre Litao alias La Lita como sospechoso en el caso de asesinato que tuvo lugar en 2014.

Jefe de las relaciones públicas del comisionado regional de policía del sudeste de Sulawesi Iis Kristian, cuando fue contactado en Kendari el jueves, confirmó la determinación de la DPRD de Wakatobi como sospechosos e investigadores que mencionaron de inmediato a Litao para ser examinados como sospechosos.

La carta decía que Litao era sospechoso en el caso de asesinato de un niño en Topa, aldea de Mandati I, distrito de Wangiwangi, Regencia de Wakatobi, el sábado 25 de octubre de 2014.

Mientras tanto, el asesor legal de la víctima de asesinato de la Wa Ode Nur Zainab & Partners, La Ode Muhammad Sofyan Nurhasan dio la bienvenida a los pasos de la policía para determinar al miembro de Wakatobi DPRD como sospechoso en el caso de asesinato 2014.

Después del incidente de asesinato de 2014, Litao huyó para evitar el proceso legal. Litao realizó la investigación a largo plazo sobre la Lista de Búsqueda de la Policía Regional de Wakatobi (DPO).

Después de eso, sin embargo, Litao pudo calificar como candidato en las elecciones de 2024 y fue elegido hasta que fue nombrado miembro del DPRD de Wakatobi Regency el 1 de octubre de 2024.

La participación de Litao en el caso del enjuiciamiento condujo a la muerte de la víctima, se incluyó claramente en el número de decisión del Tribunal de Baubau: 55/PID.B/2015/PN.Bau del 29 de junio de 2015.

Litao es uno de los tres perpetradores que ha procesado a un niño con el nombre de Wiranto hasta la muerte.