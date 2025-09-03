Los miembros de DPR solicitan que BGN garantice la seguridad del material MBG Switch

JAKARTA (Antara) – Miembro del Comité de la Cámara de Representantes IX Neng EEM solicitó a la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) que garantice la seguridad del material de cambio utilizado en el programa de alimentación nutritiva libre (MBG) después del presunto uso del aceite de cerdo.

«Supuestamente, la existencia de contenido de aceite de cerdo en este contenedor de alimentos es muy inquietante. BGN tiene que investigar desde aguas arriba hasta aguas abajo, comenzando en el proceso de pedido, aquellos que dan instrucciones para garantizar la seguridad del material», dijo Neng EEM en Yakarta el miércoles.

Según él, si la acusación no se ha demostrado de inmediato, tiene el potencial de dañar la confianza del público en los programas de prioridad del gobierno.

«Si está probado, se deben dar sanciones estrictas», agregó.

Además, explicó que el problema de Halal en Indonesia es un problema sensible que puede causar ira pública. Según Neng EEM, BGN realmente debería asegurar si el problema de cambio contiene que el aceite de cerdo no es cierto.

«Es necesaria una aclaración rápida, de modo que la confianza del público en el programa MBG no colapsa», dijo.

Luego, Neng EEM reveló, con la mayoría de la población indonesia que son musulmanes, los problemas halal y haram son una cuestión de principios. Si no se aclara de inmediato, es posible que muchos padres o estudiantes de estudiantes prohíban a sus hijos consumir alimentos del programa MBG.

Anteriormente, BGN había declarado que reemplazaría todo el «cajón de alimentos» o cambiaría para MBG si el producto se importara de Chaoshan, que China contendría aceite de cerdo.

El jefe de BGN Dadan Hindayana explicó que todavía estaban revisando todo lo que usaba el cambio para el programa MBG.

«Sí, por supuesto (todo cambió). Mira, tenemos que» verificar y volver a check «, bueno o no bueno. Hasta ahora todo se ha utilizado», dijo.

Explicó que el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y la Agencia de Supervisión de Medicias (BPOM) todavía llevaron a cabo la búsqueda de contenido de aceite animal que se usó como lubricantes en el cambio de MBG.

