Los miembros de DPR motivan los recursos humanos y los ecosistemas de la aldea turística en Rembang

REMBANG, Java Central (Antara) – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VII Evita Fursanty motivó al gerente de Punjulharjo Tourism Village, Regbang Regency, Central Java, para poder desarrollar los recursos humanos y los ecosistemas de ecosistemas.

«El pueblo de Punjulharjo, un pueblo turístico porque tiene Karang Ginger Beach, tiene un gran potencial con la belleza de sus playas, riqueza cultural y suficiente apoyo para la infraestructura», dijo Evita para abrir la «orientación técnica de productos turísticos» en Karang Ginger Beach, Java Central, domingo.

Presente en el evento, Secretario del Desarrollo de Desarrollo e Infraestructura Representante del Ministerio de Turismo Sri Utari Widiasti, regente por Rembang Harno junto con las filas, vicecerrista del Rephrd Ridwan, Punjulharjo Dorp M Akrom, como residentes de la supervisión técnica.

Según Evita, una aldea turística desarrollada se caracteriza por una buena accesibilidad y el apoyo de la infraestructura y las atracciones típicas.

La atracción debe ser étnica, de acuerdo con el potencial de la aldea, a saber, la playa.

Evita apreció el desarrollo de Karang Ginger Beach, quien ahora ha contribuido con una contribución bastante grande a los ingresos originales de la aldea (PADS).

Se espera que este éxito pueda seguir los pasos de Sendangasri Tourism Village en el distrito de Lasem, Rembang, quien anteriormente ganó un precio a nivel nacional.

«El potencial es extraordinario. Lo único que queda es aumentar los recursos humanos, para que las personas estén más listas para manejar el potencial de la aldea para convertirse en una aldea turística desarrollada e independiente», dijo.

Consideró que el ecosistema turístico en Karang Ginger Beach estaba bastante bien formado porque estaba apoyado por la presencia de MIPYME, restaurantes, actores comerciales y atracciones turísticas que se desarrollaron.

«Ahora, cómo fortalecer la capacidad de la comunidad», dijo el político del Distrito Electoral Central de Java III.

Como forma de apoyo concreto, Evita CSR ayudó a RP50 millones para mejorar el acceso a las áreas turísticas para que sea más cómodo para los visitantes.

Con la esperanza de que las instalaciones públicas sean mejores mientras esperan el presupuesto regional.

Evita también enfatizó la importancia de desarrollar la calidad y el turismo sostenible, no solo un turismo de masas.

«El turismo debe ser limpio, ordenado y ofrecer una experiencia memorable, para que los turistas quieran regresar», dijo.

Rembang llueve Harno dio la bienvenida a la atención del Parlamento Indonesio para el desarrollo del sector turístico en su área.

Porque varias ambiciones de la gente de la aldea de Punjulharjo, que tienen las atracciones de Karang Ginger, son seguidos con la legislación ejecutiva y regional.

«Se han discutido algunas propuestas, como la construcción del rompeolas y la instalación de la iluminación callejera. Este año proponemos el departamento de transporte, porque habrá cientos de luces adicionales en Rembang, especialmente en ubicaciones vitales», dijo.

Espera que la cooperación entre el centro y la región pueda acelerar el desarrollo del turismo costero, por lo que los resultados se verán más tarde y Karang Ginger Beach será más interesante y cómodo de visitar.

El Secretario del Diputado de Desarrollo de Desarrollo e Infraestructura del Ministerio de Turismo, Sri Utari Widiastuti, agregó que el desarrollo de las aldeas turísticas debe estar basada en las comunidades locales.

«Los residentes locales no solo deben ser espectadores, sino que deben ser un actor que obtenga beneficios económicos del turismo», dijo.

Dijo que Regbang Regency ha registrado 27 aldeas turísticas en la Red Nacional Jadesta (Tourism Village Network).

De ese número, Karang Ginger Beach es uno de los destinos principales con las visitas turísticas más altas de Archipel en el centro de Java.

Sri Utari también enfatizó la importancia de aplicar el valor de Sapta Pesona, a saber, seguro, ordenado, limpio, fresco, amigable, hermoso y recuerdos para mantener la comodidad de los turistas.

«Los turistas que sienten en casa gastarán más dinero y ayudarán a promover este destino a sus colegas», dijo.

Espera que el espíritu del desarrollo del turismo, como en Sendang Asri Lasem Village, que llegó al top 15 a nivel nacional, pueda ser transferido a la aldea de Punjulharjo.

«Con un fuerte potencial natural y cultural, Karang Ginger tiene la oportunidad de convertirse en una aldea turística independiente y un destino favorito para los turistas extranjeros», dijo.

