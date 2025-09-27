Los miembros de DPR invitan a los jóvenes a participar en la promoción de eventos digitales

SEMARANG (Antara) – Miembro del Comité de Representantes VII Samuel Wattimena invita a la generación más joven a participar directamente en los esfuerzos para promover eventos nacionales en eventos nacionales basados ​​en digitalmente al comprender el potencial turístico de un área.

«Los jóvenes involucrados deben comprender el potencial de sus regiones», dijo Samuel durante la guía técnica de la promoción de eventos nacionales digitales en Salatiga el sábado.

Es por eso que desafió a los jóvenes a participar en la promoción de eventos nacionales en un área.

Citó a los jóvenes en la ciudad de Salatiga para descubrir qué era una cuestión de la ciudad.

«Hay mucho potencial en Salatiga, pero la propagación de la comunidad aún puede intensificarse», dijo.

También alentó a los organizadores de eventos locales a mejorar la capacidad de tratar actividades en su área.

Dijo que el organizador del evento National Standard lleva a cabo muchas actividades en las regiones.

“Los organizadores locales siguen siendo bajos batallaMientras que si el organizador nacional puede, el local puede «, dijo.

Si bien el asistente de lugar sustituye al evento nacional del Ministerio de Turismo Ni Komang Ayu Astuti ha agregado la velocidad del flujo de información en el mundo digital, es muy importante para apoyar la promoción de actividades estándar nacionales.

«La gente visitará un área, por supuesto, la primera se verá en las redes sociales», dijo.

Explica que con el potencial y la innovación preparada, se espera que la promoción digital tenga un mayor alcance que conduzca a la economía y al bien para la comunidad.

