Los manifestantes empujaron a la puerta de Mako Brimob Kwitang

JAKARTA (Antara) – Cientos de manifestantes avanzaron hacia la puerta Mako Brimob Kwitang, Central Yakarta, el viernes por la tarde alrededor de las 13.50 Wib.

El movimiento de masa fue seguido por una botella de agua mineral, fuegos artificiales y otros objetos en la sede de Brimob

Inicialmente, las masas podrían ser realizadas por el personal de TNI en el lado izquierdo de la oficina central. Sin embargo, parece que varios motociclistas en línea de la motocicleta y los residentes ya están a la izquierda y en la oficina central.

Los manifestantes se acercaron lentamente mientras gritaban los gritos y explora. Las masas entraron a través de un pequeño camino desde la dirección del área de Cikini y avanzaron mientras gritaban el personal de Brimob que la oficina central de comando protegía.

Hasta 14.10 WIB, el sonido de los fuegos artificiales y las explosiones de flores permaneció y se centró en Mako Brimob.

Mientras que el personal de TNI todavía es cauteloso para llamar, los manifestantes no lanzan.

Aunque tuvo un diálogo y se tomó un momento, cientos de masas consisten en residentes y motociclistas en línea (Ojol) Siga nuevamente la promoción y transfirió sus ambiciones.

La manifestación fue una reacción a la muerte de un conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan debido a una noche BRIMOB TACITICAL VEHICAL (RANTIS) BARRACUDA el jueves (28/28).

