Los jugadores U12 están garantizados para trabajar BPJS si estás herido cuando compites

Solo (Antara) -U12 El jugador Alvano Erlangga Putra está garantizado por el empleo de BPJ si sufrió una lesión cuando compitió en el evento U12 Mantpora Cup & Solo Regional U15.

El jefe del trabajador de BPJS de la sucursal de Surakarta, Teguh Wiyono en Solo, Central Java, dijo el martes que todos los jugadores del evento de la Copa Menpora U12 y el U15 en solitario se registraron como participantes de los trabajadores BPJS.

Dijo que era muy importante obtener protección porque también tenían los mismos riesgos que el trabajo durante el trabajo durante la competencia.

«Como experimentó el incidente que Alvano Erlangga Putra, un jugador de Semarang Pride U12 que sufrió una lesión durante la competencia, se registró como un participante activo en el trabajo de BPJ y experimentó el riesgo de accidentes de trabajo para obtener mantenimiento ilimitado de acuerdo con indicaciones médicas», dijo.

Dijo que el empleo de BPJS se está centrando actualmente en proporcionar protección a los empleados informales o no a los destinatarios de los avances, uno de los cuales es para la profesión de los atletas.

«Debido a que nuestra campaña es gratuita para trabajar libremente, queremos que nuestros participantes, todos los empleados, su trabajo puedan hacer lo más duro posible y lo más óptimo posible, independientemente de la profesión, todos los riesgos para dejarnos, no preocuparnos y ansiosos», dijo.

Dijo que el atleta estaba protegido por el trabajo de los trabajadores de BPJS y que ya no se preocuparía si tuviera un accidente laboral o una lesión al realizar su papel como atleta.

«Para que pueda centrarse más en aumentar el rendimiento en el campo y más motivado para ganar cada juego», dijo.

Mientras tanto, el evento SOLO MENPORA U12 y U15 Copa asistió 350 participantes en Java Central, tanto de Solo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Shards, Tegal, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Semarang, Jepara y Tegal.