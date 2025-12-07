Los jefes regionales son elegidos por el DPRD, esta es la posición del PDI Perjuangan

Yakarta (ANTARA) – El secretario general del Partido Democrático de Lucha de Indonesia (PDIP), Hasto Kristiyanto, dijo que su partido revisará la propuesta para la elección de jefes regionales por parte del DPRD, teniendo en cuenta las aspiraciones del pueblo y los aspectos constitucionales.

«La PDI Perjuangan continúa realizando investigaciones. En principio, el sistema siempre tiene ventajas y desventajas. Observamos cuáles aportan beneficios a la gente», dijo Hasto el domingo en respuesta a las preguntas de los periodistas en Bandung, Java Occidental.

Como posición política, Hasto dijo que el PDIP debería estudiar primero la elección de los jefes regionales a través del DPRD, de lo contrario debería ser elegido directamente. Esto es para que el sistema electoral pueda ser útil para fortalecer la democracia y fortalecer la legitimidad del liderazgo.

«Pero lo más importante es que los líderes regionales pueden tomar decisiones políticas para acelerar el crecimiento económico, superar la pobreza, la desigualdad y diversas formas de injusticia», dijo.

«Sin embargo, discutiremos la posición del PDI Perjuangan en una reunión de trabajo nacional que celebraremos a principios del próximo año», dijo Hasto.

Al evaluar la propuesta, el PDIP tendrá en cuenta las esperanzas del pueblo y los aspectos previstos en la constitución.

«La atmósfera espiritual en la que la constitución exige que los jefes regionales y los jefes regionales adjuntos sean elegidos democráticamente mediante elecciones justas, esto es lo que abriremos juntos, lo estudiaremos, pero lo más importante son los beneficios para mejorar la calidad de la democracia», dijo.

También dijo que la elección directa de los jefes regionales por parte del pueblo en realidad se llevó a cabo porque el mandato de cinco años requería una base de legitimidad y un fuerte apoyo popular.

Sin embargo, Hasto admitió que podía entender el surgimiento de la propuesta para la elección de jefes regionales por parte del DPRD, presentada por el presidente general del partido Golkar, Bahlil Lahadalia, que luego fue considerada por el presidente Prabowo Subianto.