Los jefes de subdistrito de la ciudad de Magelang dan prioridad al liderazgo colaborativo

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, alentó a los jefes de subdistrito y aldea del área local a priorizar el liderazgo colaborativo involucrando a los residentes en la formulación de soluciones, abriendo el acceso a los datos, brindando espacio para ideas y gestionando las diferencias a través del diálogo.

«No afrontéis los problemas solo. Ningún líder trabaja solo. Eliminad el ego sectorial. No sois un superhombre, sino un superequipo», dijo el sábado en un comunicado de prensa de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang.

Dijo esto en la inauguración de la actividad de desarrollo de competencias de liderazgo colaborativo para jefes de subdistrito y aldea en la ciudad de Magelang en Taman Kyai Langgeng, ciudad de Magelang, el viernes (1/2), a la que asistieron, entre otros, el vicealcalde de Magelang Sri Harso, el secretario regional interino de la ciudad de Magelang, Larsita, todos los asistentes del secretario regional de la ciudad de Magelang y varios jefes de OPD relacionados.

Recordó a los jefes de subdistrito y de aldea como líderes regionales que no trabajen solos.

El papel estratégico de los jefes de subdistrito y aldea, dijo, es la punta de lanza del gobierno regional en la respuesta a diversos problemas comunitarios cada vez más complejos.

Dijo que los desafíos actuales del desarrollo urbano ya no se pueden resolver utilizando un enfoque sectorial y burocrático.

Los jefes de subdistrito y de aldea, dijo, deben poder traducir la política gubernamental en acciones reales que la comunidad sienta directamente.

«En manos de los jefes de subdistrito y aldea, las políticas se traducen en acciones reales que los residentes sienten directamente», dijo Damar.

Según él, abordar temas como el retraso del crecimiento, la seguridad ambiental, la limpieza de áreas, el desarrollo infantil y adolescente, el fortalecimiento de las Mipymes y la mejora de la calidad de los servicios públicos requiere de un liderazgo colaborativo e inclusivo.

En este contexto, dijo, los jefes de subdistrito y los jefes de aldea ocupan puestos clave porque están más cerca de la comunidad.

«Si los jefes de subdistrito y de aldea tienen una presencia convincente, están dispuestos a escuchar e invitar a la comunidad a participar, los residentes sentirán que el Estado está verdaderamente presente con ellos», afirmó.

La jefa de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos y Personal de la ciudad de Magelang (BKPSDM), Anita Diah Lestari, explicó que el desarrollo conjunto de competencias de liderazgo para los jefes de subdistrito y aldea tuvo lugar los días 2 y 3 de enero de 2026 en el edificio Kepodang, complejo Taman Kyai Langgeng, ciudad de Magelang.

Los participantes recibirán material de fuentes del alcalde de Magelang, el vicealcalde de Magelang, el secretario regional interino de la ciudad de Magelang, jefes de OPD relevantes y círculos profesionales.

Espera que esta actividad fortalezca la capacidad de liderazgo de los jefes de subdistrito y aldea para que sean más adaptables, cooperativos y centrados en servicios públicos humanistas y responsables.