Los inversores de España califican la industria de los alimentos jepara

JEPARA (Antara) – La delegación de inversores españoles, Antonio, tiene, junto con un grupo, tener una serie de compañías de muebles en Jepara Regency, Java Central, facilitado por el gobierno de Jepara Regency, calificado como un intento de convencer a los inversores de que Jepara merece tener un puerto comercial de una escala internacional.

El jefe de la oficina comercial e industrial (DisperIndag) de Jepara Regency Anik Rosyida en Jeparara reveló el lunes que esta visita convence a los inversores de que Jeparara merece tener un puerto comercial a escala internacional. Mientras que la industria de los muebles en Jepara puede enviar cien contenedores cada mes.

CV Mandiri Abadi, por ejemplo, actualmente, después de Pandemie, 50 contenedores por mes de exportaciones, en un 70 por ciento de la entrega a los Estados Unidos.

Antes de Pandemi Covid-19, Anik continuó, CV Mandiri Abadi pudo enviar hasta 100 contenedores por mes. Además de los productos de madera, esta compañía también exporta muebles de aluminio.

El visitante del visitante también estuvo acompañado por un miembro de la Comisión B de la JPARA DPRD. El grupo llegó a varias compañías, incluidas las muebles de Updocasa en Rengging Village, distrito de Pecangaan; CV Mandiri Abadi en el pueblo de Bawu, distrito de Batealit; Pt Els Artsindo en el pueblo de Ngabul, distrito anual; Estu Raya Muebles en la aldea del senenan, distrito anual; Así como centros de escultura y arte en el pueblo de Mulyoharjo, el distrito de Jepara.

Antoniso, un inversionista español, califica los productos de Jepara -Furniture tiene estándares de alta calidad con un diseño y acabado ordenados.

Considera la calidad de los muebles producidos por los artesanos locales, no solo en los sabores del mercado interno, sino que también puede competir con productos similares de otros países del mercado mundial.

