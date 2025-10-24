Purwokerto (ANTARA) – La miembro del Comité VII de la RPD de RI, Siti Mukaromah, dijo que los internados islámicos desempeñan un gran papel en la formación de estadistas que hacen contribuciones reales al progreso de la nación y el estado, no sólo durante la lucha por la independencia sino también hasta el día de hoy.

«Los internados islámicos se han convertido en la base para el nacimiento de líderes nacionales que son religiosos, nacionalistas y tienen un alto espíritu de servicio a la sociedad. Los cuadros del Partido Despertar Nacional (PKB) deben entender que la historia de este partido no puede separarse del gran papel de los internados islámicos y de Nahdlatul Ulama», dijo en la inauguración del Centro de Educación del Cuadro de Movilización Nacional en el Internado Islámico Anwarush Sholihin, Teluk. Pueblo, Sudáfrica. Distrito de Purwokerto, Regencia de Banyumas, Java Central, viernes.

Según la política del distrito electoral VIII de Java Central (Banyumas-Cilacap), la implementación del PKPB es un foro importante para que los cuadros del PKB reafirmen su identidad, fortalezcan la militancia y comprendan las raíces ideológicas del partido nacido por Nahdlatul Ulama (NU).

A través de la educación de cuadros, dijo, se invita a los miembros del partido a reflexionar sobre su posición y papel en la vida nacional y estatal.

«Este PKPB lo llevan a cabo todos los miembros del PKB de la RPD al menos una vez al año en sus respectivos distritos electorales. El objetivo esjuicio “estructurar el partido hasta el nivel más bajo y recordar a los cuadros sus roles y responsabilidades”, dijo el político conocido popularmente como Erma.

Dijo que esta actividad también era una forma de sensibilizar a los cuadros para que no olvidaran la historia y la identidad del partido.

“Queremos que los cuadros del PKB se fortalezcan en su militancia, no olviden sus orígenes y sigan renovando su espíritu de lucha ante los desafíos de nuestros tiempos”, subrayó.

Sia añadió que los cuadros del partido desempeñan un papel importante como puente entre la sociedad y el gobierno.

Según él, los dirigentes del PKB deben ser buenos traductores de los diversos temas que se desarrollan en la sociedad y unir los intereses del pueblo, para que se adopten políticas que beneficien el interés público.

«A veces lo hemos hecho bien y hemos trabajado duro, pero todavía hay gente que no entiende por qué luchamos. Entonces es ahí donde se necesita el papel de los ejecutivos para explicar y traducir las políticas en un lenguaje que sea fácil de entender para el público», señaló.

Dijo que el PKPB, que se celebró después del Día Nacional de Santri, que se celebra cada año el 22 de octubre, tenía su propio significado.

Según él, el Día Nacional del Santri es un momento para conmemorar los grandes logros de los kiai y santri que participaron en la lucha por la independencia de Indonesia.

«Este país se independizó gracias al coraje de los kiai y santri que estaban en la vanguardia. Incluso sin armas modernas, lucharon con extraordinaria sinceridad y coraje. Este espíritu debe ser heredado por los cuadros del PKB dondequiera que estén», afirmó.

Espera que a través de actividades de formación de cuadros como las del PKPB, el PKB pueda seguir formando cuadros con espíritu de estadista, carácter fuerte y profundo compromiso con el bienestar del pueblo.

Según él, los cuadros del PKB deben estar preparados para liderar en diferentes niveles, desde el nivel RT, jefe de aldea, DPRD, RPD RI, hasta los ministerios.

“Estén donde estén, deben añadir valor a la sociedad”, afirma Erma.

De esta manera, dijo, el PKB no sólo es un partido político estructuralmente fuerte, sino también un foro de formación de cuadros que produce constantemente figuras nacionales con integridad, religión y nacionalismo arraigados en las tradiciones de los internados islámicos.

